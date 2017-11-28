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Фанат "Зенита" провоцировал болельщиков "Спартака" и сжег флаг красно-белых (видео)

Болельщики "Спартака" и "Зенита" устроили драку в концовке матча 18-го тура чемпионата России (3:1).

Фанат гостей залез на ограждающую зону секторов, провоцировал болельщиков "Спартака", после чего перепалка переросла в драку.

Далее стычки происходили сразу на нескольких точках соприкосновения секторов.



Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 06:51
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 07:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
дешёвые понты..и очень "культурные"
Регистрация: 6.09.2013
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