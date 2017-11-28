Фанат "Зенита" провоцировал болельщиков "Спартака" и сжег флаг красно-белых (видео)

Болельщики "Спартака" и "Зенита" устроили драку в концовке матча 18-го тура чемпионата России (3:1).Фанат гостей залез на ограждающую зону секторов, провоцировал болельщиков "Спартака", после чего перепалка переросла в драку.Далее стычки происходили сразу на нескольких точках соприкосновения секторов.