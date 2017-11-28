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Василий Уткин: "Зенит" практически разрушил всё, когда выпустил Дзюбу

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал действия главного тренера "Зенита" Роберто Манчини в матче против "Спартака" (1:3).

"Мне кажется, что "Зенит" неплохо сыграл против "Спартака". Правда, явно не сработал стартовый план Манчини. Особенно это касается расстановки. После замены "Зенит" провёл впечатляющий отрезок, а когда нужно было ещё усилить игру, то "Зенит" её практически сам и разрушил, когда выпустил на поле Дзюбу.

Я понимаю, что для Дзюбы матчи против "Спартака" являются особенными. Но ты выпускаешь игрока, в которого сам не веришь на протяжении всего года. Мне это показалось странным. Это отчасти характеризует действия Манчини", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Дзюба Зенит Спартак
Вчера, 23:22
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(1)
№3 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 23:46) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Нечего не имею против кого либо Уткина или ещё кого то у всех разное мнение о этом или другом матче и их право высказать своё мнение. Но я о другом, люди которые так сказать обиженные и ушедшие со свой какой то работы, вдруг становятся в оппозиции всем, всему футболу, Все время от того же Уткина идёт разговор только о плохом, зачем это не понятно, что ты пля о Зените»,который проиграл, скажи о Команде , который так классно играл, как забывал, как легко, уверенно себя чувствует на поле гроссмейстер футбола Андриано..нет пля «круче» blush говорит о проигравшей команде..и к чему вообще эти какие то стандартные разговори обиженных на вес мир куй его знает..А, так в плане было, что то новое внести при атаке в штрафной площади Соперника, потому и вышел новый игрок.этот матч был по моему лучшая игра Всех защитников Спартака» в сезоне- Ещенко, Бокетти и Комбарова, ну а Джикия, что всегда лучший, это уже обычное явление..
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: Карен Шолор (Вчера, 23:30) #
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  •  (2)
online

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Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: Alter ego (Вчера, 23:27) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А здесь соглашусь с Уткиным. У Дзюбы ничего не получилось и тактика игры с ним на острие была непонятна (или не сработала)
Регистрация: 17.05.2017
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