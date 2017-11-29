Илья Геркус: все обрадовались победе "Спартака" над "Зенитом"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что команде непросто далась победа в матче 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1).– В Хабаровске было очень холодно, и искусственное поле накладывало отпечаток по такому холоду. Но куда нам деваться? Главное, что победили, – сказал Геркус. – Играть было тяжело и опасно. Повезло с локальным потеплением: мы-то боялись, что будет минус двадцать и ниже, а в итоге – всего минус двенадцать. Молодежка "Локомотива" играла в минус двадцать, им крепко досталось! Главной команде игралось чуть легче.Но все равно мы призываем для минимизации риска относится к таким играм серьезнее. Удивительно слышать вопросы: "А что такого?" К самому Хабаровску претензий нет. Нас хорошо приняли. Уважаем местных болельщиков и в другое время года прилетели бы с удовольствием.– Все обрадовались. "Зенит" был нашим основным преследователем на тот момент (и остается им). В принципе, "Локомотив" устраивали все три исхода, но победа "Спартака" – самый предпочтительный вариант.– Абсолютно нет. Оставшаяся часть сезона будет очень интенсивной и зрелищной.