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Илья Геркус: все обрадовались победе "Спартака" над "Зенитом"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что команде непросто далась победа в матче 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1).

– В Хабаровске было очень холодно, и искусственное поле накладывало отпечаток по такому холоду. Но куда нам деваться? Главное, что победили, – сказал Геркус. – Играть было тяжело и опасно. Повезло с локальным потеплением: мы-то боялись, что будет минус двадцать и ниже, а в итоге – всего минус двенадцать. Молодежка "Локомотива" играла в минус двадцать, им крепко досталось! Главной команде игралось чуть легче.
Но все равно мы призываем для минимизации риска относится к таким играм серьезнее. Удивительно слышать вопросы: "А что такого?" К самому Хабаровску претензий нет. Нас хорошо приняли. Уважаем местных болельщиков и в другое время года прилетели бы с удовольствием.

– Вы обрадовались победе "Спартака" над "Зенитом"?

– Все обрадовались. "Зенит" был нашим основным преследователем на тот момент (и остается им). В принципе, "Локомотив" устраивали все три исхода, но победа "Спартака" – самый предпочтительный вариант.

– То есть возвращение "Спартака" в чемпионскую гонку вас не беспокоит?

– Абсолютно нет. Оставшаяся часть сезона будет очень интенсивной и зрелищной.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус Локомотив Спартак Зенит
Сегодня, 19:04
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(3)
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:49) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ничего личного, по турнироной стратегии нам действительно была выгоднее всего победа Спартака.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:48) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит мне напоминает классическую ВАЗ 2106
и привод Задний и не едет нихуа ,
сколько в него не вкладывай,
но лишь элитные цыганские бароны могут все спасти пока не поздно smile


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: ramil Россия (Сегодня, 19:36) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
да вы в следующем же туре на "автобусе" Бердыева облажаетесь 0:1
Регистрация: 17.05.2016
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 19:27) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Свинюшек Локо не боится,знают что они всё равно обгадятся.
Регистрация: 17.09.2017
№2 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 19:26) #
  • +3
  •  (5)

Всем нравится бомжечпок... Даже бомжам .... Неее не так .... Особенно бомжам...
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:25) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну да.вся страна.за исключением кучки олигофренов.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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