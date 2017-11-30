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Дмитрий Хохлов: Смолов давно хочет уехать в Европу, и ему нужно пробовать

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал информацию об интересе мадридского "Реала" к нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову.

"Шорт-лист не состоит из двух фамилий. Там может быть и 50 человек на одну позицию, так что, возможно, и Фёдор Смолов в таком листе у "Реала" действительно появился. Если испанцы пишут, что там всего четыре претендента, я бы не торопился с выводами. У такого клуба, как "Реал Мадрид", на одну позицию явно не может быть только четыре человека.

Смолов давно хочет уехать в Европу, и ему нужно это пробовать. Где начинать, лучше всего решать ему: будет это сразу гранд или команда пониже уровнем", - цитирует Хохлова "Чемпионат.сом".
Теги: Хохлов Смолов Краснодар Реал
Сегодня, 04:04
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