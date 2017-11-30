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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эмилиано Ригони: я очень извиняюсь перед Комбаровым. Надеюсь, он меня простит
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони извинился перед защитником "Спартака" Дмитрием Комбаровым.
В понедельник "Зенит" проиграл "Спартаку" (1:3). Комбаров в концовке матча получил перелом ребра, когда его атаковал Ригони.
"Первое и самое главное, что я хочу сказать: это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение. Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику.
Второе: я бы никогда подумал, что смогу нанести человеку такую тяжелую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод. В первые секунды не представлял, что падение защитника "Спартака" вызовет такие серьезные последствия. Поверьте, мне искренне жаль!
Я пока с трудом понимаю новости на русском, и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Еще раз подчеркну – я не хотел нанести ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит.
Еще раз – прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения", - цитирует Ригони Bobsoccer.
В понедельник "Зенит" проиграл "Спартаку" (1:3). Комбаров в концовке матча получил перелом ребра, когда его атаковал Ригони.
"Первое и самое главное, что я хочу сказать: это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение. Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику.
Второе: я бы никогда подумал, что смогу нанести человеку такую тяжелую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод. В первые секунды не представлял, что падение защитника "Спартака" вызовет такие серьезные последствия. Поверьте, мне искренне жаль!
Я пока с трудом понимаю новости на русском, и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Еще раз подчеркну – я не хотел нанести ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит.
Еще раз – прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения", - цитирует Ригони Bobsoccer.
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