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Эмилиано Ригони: я очень извиняюсь перед Комбаровым. Надеюсь, он меня простит

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони извинился перед защитником "Спартака" Дмитрием Комбаровым.

В понедельник "Зенит" проиграл "Спартаку" (1:3). Комбаров в концовке матча получил перелом ребра, когда его атаковал Ригони.

"Первое и самое главное, что я хочу сказать: это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение. Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику.

Второе: я бы никогда подумал, что смогу нанести человеку такую тяжелую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод. В первые секунды не представлял, что падение защитника "Спартака" вызовет такие серьезные последствия. Поверьте, мне искренне жаль!

Я пока с трудом понимаю новости на русском, и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Еще раз подчеркну – я не хотел нанести ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит.

Еще раз – прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения", - цитирует Ригони Bobsoccer.
Теги: Ригони Комбаров Зенит Спартак
Сегодня, 19:13
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11
(6)
№11 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
молодец!

Цитата: K I N G
Достойно.

Цитата: Quincy
мужской поступок

Присоединяюсь.Нужно иметь эту смелость извиниться


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я пока с трудом понимаю новости на русском, и о травме Комбарова узнал буквально вчера.

чё та мне кажется, шляпа какая то


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:07) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Городовой
не Габулову,не Игоряну

Цитата: bymer
идете на х*й

Да, писать научись грамотно


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 20:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мясной
новость с переломом была уже в понедельник вечером , узнает вчера(среда), а прощение просит только сегодня!

п.с а если посмотреть повтор. ты, когда прыгал с коленом выставленным..о чем думал?
нанесение травмы было умышлено. зенит и газпром просто не умеют играть честно, а уж тем более проигрывать главному раздражителю Спартака из Москвы! smirk

идете на х*й
Регистрация: 13.02.2008
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
Цитата: Мясной
новость с переломом была уже в понедельник вечером , узнает вчера(среда), а прощение просит только сегодня!

До 3.14дараса дошло, что ответка может прилететь.

фернанда чего то не извинился до сих пор что чуть Паредесу ногу не сломал.А Веллитон не принес извинений не Габулову,не Игоряну.Впрочем за Игоряна ему потом ключицу сломали.Это еще раз показывает,что извиняться перед такими как ты это метать бисер перед свиньями)К адекватным болелам не относиться.Тем более Промес например Данни травмировал и извинился.Это футбол.Не все люди таковыми являются.У вас косталомов хватает.Вон Дениска в голеностоп залудил в прошлом году Гадзинскому и норм.Про грубость такие как ты вспоминаете только когда вашим прилетает,а вот если бы Паредеса унесли на второй минуте после прыжка сзади наверное сказал бы что все пучком)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:45) #
  • -6
  •  (10)

Цитата: Мясной
новость с переломом была уже в понедельник вечером , узнает вчера(среда), а прощение просит только сегодня!

До 3.14дараса дошло, что ответка может прилететь.
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: Quincy (Сегодня, 19:43) #
  • +13
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
мужской поступок
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 19:34) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Кубань»
Достойно.
Регистрация: 25.06.2009
№3 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 19:22) #
  • -13
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
новость с переломом была уже в понедельник вечером , узнает вчера(среда), а прощение просит только сегодня!

п.с а если посмотреть повтор. ты, когда прыгал с коленом выставленным..о чем думал?
нанесение травмы было умышлено. зенит и газпром просто не умеют играть честно, а уж тем более проигрывать главному раздражителю Спартака из Москвы! smirk
Регистрация: 28.11.2017
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 19:22) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
у самого ума хватило или подсказал кто?
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 19:20) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
молодец!


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
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