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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андреас Гранквист: нам всегда очень непросто играть с "Ахматом"
Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России с "Ахматом".
"Нам всегда очень непросто играть с "Ахматом". Это сильная по составу команда, которая действует компактно и агрессивно.
В начале сезона мы провели очень тяжелый матч в Грозном, в котором нам удалось вырвать победу на самых последних секундах.
Сейчас мы будем принимать "Ахмат" дома – родные стены, поддержка наших болельщиков, надеюсь, станут тем преимуществом, которое поможет нам снова отпраздновать успех, при условии, конечно, что мы все выложимся и покажем на поле свой максимум", - цитирует Гранквиста официальный сайт "Краснодара".
"Нам всегда очень непросто играть с "Ахматом". Это сильная по составу команда, которая действует компактно и агрессивно.
В начале сезона мы провели очень тяжелый матч в Грозном, в котором нам удалось вырвать победу на самых последних секундах.
Сейчас мы будем принимать "Ахмат" дома – родные стены, поддержка наших болельщиков, надеюсь, станут тем преимуществом, которое поможет нам снова отпраздновать успех, при условии, конечно, что мы все выложимся и покажем на поле свой максимум", - цитирует Гранквиста официальный сайт "Краснодара".
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