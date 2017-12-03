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Андреас Гранквист: нам всегда очень непросто играть с "Ахматом"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России с "Ахматом".

"Нам всегда очень непросто играть с "Ахматом". Это сильная по составу команда, которая действует компактно и агрессивно.

В начале сезона мы провели очень тяжелый матч в Грозном, в котором нам удалось вырвать победу на самых последних секундах.

Сейчас мы будем принимать "Ахмат" дома – родные стены, поддержка наших болельщиков, надеюсь, станут тем преимуществом, которое поможет нам снова отпраздновать успех, при условии, конечно, что мы все выложимся и покажем на поле свой максимум", - цитирует Гранквиста официальный сайт "Краснодара".
Теги: Гранквист Краснодар Ахмат
Сегодня, 12:33
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