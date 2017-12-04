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Евгений Ловчев: такие игроки, как Гранквист и должны быть капитаном

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об одном из главных событий 19-го тура РФПЛ.

"Для меня одно из главных событий тура - волевая победа "Краснодара". "Ахмат" повел уже к 37-й минуте 2:0. После того, как в Грозном расстались с тренером Кононовым, команда уже четыре тура идет без поражений. И тут в Краснодаре повели так уверенно. Но здесь произошла история типичная для команд, когда они начинают играть на удержание счета. Тогда у их ворот возникает момент за моментом.

Отдельно отметил бы Гранквиста за его характер. Он не забил пенальти, кстати, весьма сомнительный – игрока хозяев сбили перед линией штрафной. Но швед не сломался, пошел вперед. Я люблю таких игроков, потому что сам такой. И Гранквист организовал второй гол. После этого имел еще один хороший момент, когда не забил, находясь возле дальней штанги. Но там просто защитник выручил. Именно такой игрок и должен быть капитаном. Ну, а третий гол был забит в дополнительное время. Потрясающие перепады в игре "Краснодара" и потрясающая волевая победа", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Гранквист Краснодар
Сегодня, 00:13
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