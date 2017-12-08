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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Нарубин: передо мной долги точно закрыли, к остальным не лезу
Голкипер московского "Динамо" Сергей Нарубин сообщил, что клуб закрыл долги по зарплате перед футболистами.
Напомним, у клуба была серьезная задолженность по премиальным перед командой за минувший сезон, который бело-голубые провели в ФНЛ.
"Закрыли ли долги за прошлый и этот сезон? Да, сейчас все нормально. Передо мной точно закрыли, про остальных точно сказать не могу, потому что не лезу с этими вопросами", - цитирует Нарубина "Спорт-Экспресс".
Напомним, у клуба была серьезная задолженность по премиальным перед командой за минувший сезон, который бело-голубые провели в ФНЛ.
"Закрыли ли долги за прошлый и этот сезон? Да, сейчас все нормально. Передо мной точно закрыли, про остальных точно сказать не могу, потому что не лезу с этими вопросами", - цитирует Нарубина "Спорт-Экспресс".
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