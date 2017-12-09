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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вадим Скрипченко: показалось, что "Динамо" превзошло нас в желании
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после поражения от "Динамо" (0:2) выразил надежду, что весной команда сумеет выбраться из зоны вылета.
"К сожалению, мало было мысли и конструктивных действий. Хотели построить игру так, чтобы снова использовать скоростные встречные атаки, которые приносили нам успех в прошлых матчах. Но вскрывать оборону "Динамо" не получалось: соперник после гола стал плотно обороняться, действовал по счету и уже сам ловил нас на контратаках. А при минимуме пространства у чужих ворот у нас практически ничего не получалось. Победа "Динамо" закономерна. А наша игра оставила чувство сильного разочарования. Мне показалось, что соперник превзошел нас в желании.
Костяк команды у нас есть. Ситуация не критическая. Мы уже доказывали, что можем быть боеспособны", - цитирует Скрипченко "Спорт-Экспресс".
"К сожалению, мало было мысли и конструктивных действий. Хотели построить игру так, чтобы снова использовать скоростные встречные атаки, которые приносили нам успех в прошлых матчах. Но вскрывать оборону "Динамо" не получалось: соперник после гола стал плотно обороняться, действовал по счету и уже сам ловил нас на контратаках. А при минимуме пространства у чужих ворот у нас практически ничего не получалось. Победа "Динамо" закономерна. А наша игра оставила чувство сильного разочарования. Мне показалось, что соперник превзошел нас в желании.
Костяк команды у нас есть. Ситуация не критическая. Мы уже доказывали, что можем быть боеспособны", - цитирует Скрипченко "Спорт-Экспресс".
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