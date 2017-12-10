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Андрей Будогосский: Николаев в очередной раз подтвердил свой очень высокий уровень

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выразил удовлетворение работой Алексея Николаева в матче 20-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (3:0).

– Николаев в очередной раз подтвердил свой очень высокий уровень профессиональной готовности. Считаю, что был очень трудный матч, даже труднейший, и проведен он на достойном уровне. Это лишний раз подтверждает, что у нас есть судьи, способные работать на самом высоком уровне.

И если мы сравним некоторых забугорных коллег, которые судили матчи нашей национальной команды, и вот работу Николаеву – понятно, в какую сторону склонится чаша весов. Хочу поздравить Алексея Валерьевича с 225 матчем в чемпионате России, пожелаю ему, чтобы после этой цифры стояло многоточие.

– Как прокомментируете момент, когда Вернблум ударил ногой в лицо Пашалича, но не получил предупреждения?

– Да нет. Считаю, что момент носит чисто игровой характер. Я бы обратил внимание на то, что Николаев тонко почувствовал нить игры. И когда понадобилось применить серьезные санкции – он это сделал. Были жесткие, контактные единоборства, но после того, как игра начала обостряться, и были вынесены дисциплинарные санкции.

"СЭ"
Сегодня, 19:18
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№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Почему все судьи прощают вернблума?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:19) #
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  •  (3)
online

Николаев очень качественно отсудил!
И то,что не показал вторую жёлтую Вернблюму,
и желтую,за игру рукой Адриано,говорит только
том,что он очень хорошо чувствует игру.
Регистрация: 7.05.2010
№4 Написал: Roman1802 (Сегодня, 20:08) #
  • -3
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Да, может быть, но желтую бразил за игру руками должен был получить. Видно что вытягивают спартак на верх
Регистрация: 6.11.2017
№3 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 19:55) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Подпишусь про удаление этого кандона из цкг!
Сколько можно прощать эту падаль ?
Регистрация: 28.11.2017
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:39) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вернблядка за удар ногой по носу Пашалича надо было удалять,а так вроде норм отсудил,а этого козла пожалел зря.
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
вернблюдка надо было удалять,тч как ни крути,а накосячил...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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