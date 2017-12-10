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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Будогосский: Николаев в очередной раз подтвердил свой очень высокий уровень
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выразил удовлетворение работой Алексея Николаева в матче 20-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (3:0).
– Николаев в очередной раз подтвердил свой очень высокий уровень профессиональной готовности. Считаю, что был очень трудный матч, даже труднейший, и проведен он на достойном уровне. Это лишний раз подтверждает, что у нас есть судьи, способные работать на самом высоком уровне.
И если мы сравним некоторых забугорных коллег, которые судили матчи нашей национальной команды, и вот работу Николаеву – понятно, в какую сторону склонится чаша весов. Хочу поздравить Алексея Валерьевича с 225 матчем в чемпионате России, пожелаю ему, чтобы после этой цифры стояло многоточие.
– Как прокомментируете момент, когда Вернблум ударил ногой в лицо Пашалича, но не получил предупреждения?
– Да нет. Считаю, что момент носит чисто игровой характер. Я бы обратил внимание на то, что Николаев тонко почувствовал нить игры. И когда понадобилось применить серьезные санкции – он это сделал. Были жесткие, контактные единоборства, но после того, как игра начала обостряться, и были вынесены дисциплинарные санкции.
"СЭ"
– Николаев в очередной раз подтвердил свой очень высокий уровень профессиональной готовности. Считаю, что был очень трудный матч, даже труднейший, и проведен он на достойном уровне. Это лишний раз подтверждает, что у нас есть судьи, способные работать на самом высоком уровне.
И если мы сравним некоторых забугорных коллег, которые судили матчи нашей национальной команды, и вот работу Николаеву – понятно, в какую сторону склонится чаша весов. Хочу поздравить Алексея Валерьевича с 225 матчем в чемпионате России, пожелаю ему, чтобы после этой цифры стояло многоточие.
– Как прокомментируете момент, когда Вернблум ударил ногой в лицо Пашалича, но не получил предупреждения?
– Да нет. Считаю, что момент носит чисто игровой характер. Я бы обратил внимание на то, что Николаев тонко почувствовал нить игры. И когда понадобилось применить серьезные санкции – он это сделал. Были жесткие, контактные единоборства, но после того, как игра начала обостряться, и были вынесены дисциплинарные санкции.
"СЭ"
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