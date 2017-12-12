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Евгений Марков: дай бог, чтоб Заболотный ушёл в "Зенит"

Форвард "Тосно" Евгений Марков после поражения от "Локомотива" (1:3) в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-Лиги прокомментировал информацию, согласно которой нападающий "Тосно" Антон Заболотный близок к переходу в "Зенит".

"Конечно, без Антона Заболотного нам было тяжело играть — он мой партнёр по атаке. Мы давно вместе играем, поэтому его не хватало.

Перейдёт ли он в "Зенит"? Дай бог, чтоб он ушёл. Чтобы было у него повышение в классе, он этого заслуживает. Я вижу, как Антон работает на каждой тренировке", - цитирует Маркова "Чемпионат.сом".
Теги: Марков Зенит Заболотный Тосно
Сегодня, 06:12
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