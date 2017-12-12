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Антон Заболотный: слова Манчини ещё раз подчёркивают, что я принял верное решение

Нападающий Антон Заболотный прокомментировал переход из "Тосно" в "Зенит".

– Все отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с "Зенитом".

– Когда вообще появился вариант с переходом?

– Я лично узнал об этом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов.

– Наверняка же вы не единолично принимали решение. Кто-то вам что-то советовал?

– Советовали многие, да, но принимали решение вместе с семьей. Последнее слово в любом случае было за мной.

– С зенитовцами, которые играют в сборной, что-то обсуждали?

– Если честно, не обсуждал с ними эту тему. До последнего момента никого не ставил в известность, чтобы не мешать ребятам закончить этот год. Хотел спокойно и самостоятельно обдумать переход.

– Роберто Манчини сказал: "Заболотный – хороший игрок". Приятна такая похвала?

– Конечно, он очень классный тренер. Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение.

– Вы были вместе со сборной России на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча с Испанией. Как вам арена? Произвела впечатление?

– Великолепная арена. На данный момент – это лучший стадион России. Мне будет приятно на нем играть.

ФК "Зенит"
Теги: Заболотный Манчини Зенит
Сегодня, 18:50
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14
(4)
№14 Написал: spiri (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если будет играть как Коста-Зеня победит! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Arien_Allan_Beck
олько это под влияние Дзюбиньо не попадай


он там теперь меж двух ху..огней..
с одной стороны- алчный шлюба, который по старой и доброй командной традиции в Зените целует лысого....
с другой- сладкий и гадкий Кока.. который остался без Мамаева и Молло..

но прежде (по не менее старой и доброй зенитовской традиции) Антона всей синелазоревой клубой пропустят через знаменитый зенитовский коридор..

кстати, может Заболотный раскроет Великую Бакланью Тайну - куда делся Файзулин и где Новосельцев ?

а вобщем, несомненно. футболист нашёл свою команду- где ж ещё играть Заболотному как не в болотной команде на болотах ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: Rasmuz (Сегодня, 19:52) #
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На Дзюбе поставили жирный крест. Теперь ему и на лавке места нет.
Регистрация: 29.08.2017
№11 Написал: леонид веселов (Сегодня, 19:50) #
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online

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://afly.co/2ch
Регистрация: 12.12.2017
№10 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 19:46) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и хорошо! Только это под влияние Дзюбиньо не попадай. Там усики главному тренеру сборной и всякая ерунда около футбольная... Паши на тренеровках. Не бывает плохих футболистов бывают длиные скамейки запасных.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Для симметрии лавочки вполне подойдет, с одного края Дзюба , с другой Заболотный blush
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: Repehko (Сегодня, 19:38) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Антоша, покупай потолще трусы, скамейку шлифовать придется очень долго, а возможно всю оставшуюся спорт карьеру.
Регистрация: 11.10.2017
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:15) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Жизнь удалась

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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: casabl (Сегодня, 19:09) #
  • 0
  •  (10)
online

Бздюба - фэнэлэ?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№5 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
долпаеп ты!
Регистрация: 28.11.2017
№4 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:59) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sergey Nasirov_2
anatolik189,
при тех нападающих что есть у зенита,не факт что он сядет на скамейку.!

уже Селтику забьёт стопудова.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (9)

anatolik189,
при тех нападающих что есть у зенита,не факт что он сядет на скамейку.!
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Не забудь купить персональную скамейку для запасных.Скорее всего понадобятся и запасные штанишки,одной пары не хватит,быстро протрутся.
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
С твоей стороны да, верное решение, со стороны Зенита, только время покажет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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