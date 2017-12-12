Антон Заболотный: слова Манчини ещё раз подчёркивают, что я принял верное решение

Нападающий Антон Заболотный прокомментировал переход из "Тосно" в "Зенит".– Все отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с "Зенитом".– Я лично узнал об этом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов.– Советовали многие, да, но принимали решение вместе с семьей. Последнее слово в любом случае было за мной.– Если честно, не обсуждал с ними эту тему. До последнего момента никого не ставил в известность, чтобы не мешать ребятам закончить этот год. Хотел спокойно и самостоятельно обдумать переход.– Конечно, он очень классный тренер. Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение.– Великолепная арена. На данный момент – это лучший стадион России. Мне будет приятно на нем играть.