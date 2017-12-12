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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Заболотный: слова Манчини ещё раз подчёркивают, что я принял верное решение
Нападающий Антон Заболотный прокомментировал переход из "Тосно" в "Зенит".
– Все отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с "Зенитом".
– Когда вообще появился вариант с переходом?
– Я лично узнал об этом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов.
– Наверняка же вы не единолично принимали решение. Кто-то вам что-то советовал?
– Советовали многие, да, но принимали решение вместе с семьей. Последнее слово в любом случае было за мной.
– С зенитовцами, которые играют в сборной, что-то обсуждали?
– Если честно, не обсуждал с ними эту тему. До последнего момента никого не ставил в известность, чтобы не мешать ребятам закончить этот год. Хотел спокойно и самостоятельно обдумать переход.
– Роберто Манчини сказал: "Заболотный – хороший игрок". Приятна такая похвала?
– Конечно, он очень классный тренер. Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение.
– Вы были вместе со сборной России на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча с Испанией. Как вам арена? Произвела впечатление?
– Великолепная арена. На данный момент – это лучший стадион России. Мне будет приятно на нем играть.
ФК "Зенит"
– Все отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с "Зенитом".
– Когда вообще появился вариант с переходом?
– Я лично узнал об этом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов.
– Наверняка же вы не единолично принимали решение. Кто-то вам что-то советовал?
– Советовали многие, да, но принимали решение вместе с семьей. Последнее слово в любом случае было за мной.
– С зенитовцами, которые играют в сборной, что-то обсуждали?
– Если честно, не обсуждал с ними эту тему. До последнего момента никого не ставил в известность, чтобы не мешать ребятам закончить этот год. Хотел спокойно и самостоятельно обдумать переход.
– Роберто Манчини сказал: "Заболотный – хороший игрок". Приятна такая похвала?
– Конечно, он очень классный тренер. Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение.
– Вы были вместе со сборной России на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча с Испанией. Как вам арена? Произвела впечатление?
– Великолепная арена. На данный момент – это лучший стадион России. Мне будет приятно на нем играть.
ФК "Зенит"
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