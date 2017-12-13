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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
08:51
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Александр Мирзоян: "Спартаку" зимой надо усиливаться
Бывший футболист "Спартака" Александр Мирзоян прокомментировал возможный переход защитника "Фенербахче" Романа Нойштэдтера в стан красно-белых.
"Пока я не могу дать ему полную оценку. Тут одну игру проведет, там сыграет… Целостного впечатления о нем у меня еще нет. Надо понаблюдать хотя бы в трех-четырех матчах подряд. Понять какие-то его определенные качества. Он сам, допустим, может быть хорош, а партнеры – не дотягивают. Это одно наблюдение. Или партнеры на уровне, а он тянется за ними – это другое. Но, насколько я помню, ему скоро 30. Значит, игрок уже зрелый. Играл, кстати, в немецкой бундеслиге. Стали привлекать в российскую сборную. Наверное, что-то из себя представляет. Но вне зависимости от того, будет этот игрок в "Спартаке" или нет, усиливаться команде надо. Хотя я усиление понимаю так: вы берете игрока и создаете тем самым в команде, на конкретной позиции конкуренцию. Кто сильнейший – тот и играет. А то часто бывает по иному: кого-то берут, а кого-то взамен с этой позиции продают или отдают в аренду. С кем тогда конкурировать?" - цитирует Мирзояна Bobsoccer.
"Пока я не могу дать ему полную оценку. Тут одну игру проведет, там сыграет… Целостного впечатления о нем у меня еще нет. Надо понаблюдать хотя бы в трех-четырех матчах подряд. Понять какие-то его определенные качества. Он сам, допустим, может быть хорош, а партнеры – не дотягивают. Это одно наблюдение. Или партнеры на уровне, а он тянется за ними – это другое. Но, насколько я помню, ему скоро 30. Значит, игрок уже зрелый. Играл, кстати, в немецкой бундеслиге. Стали привлекать в российскую сборную. Наверное, что-то из себя представляет. Но вне зависимости от того, будет этот игрок в "Спартаке" или нет, усиливаться команде надо. Хотя я усиление понимаю так: вы берете игрока и создаете тем самым в команде, на конкретной позиции конкуренцию. Кто сильнейший – тот и играет. А то часто бывает по иному: кого-то берут, а кого-то взамен с этой позиции продают или отдают в аренду. С кем тогда конкурировать?" - цитирует Мирзояна Bobsoccer.
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