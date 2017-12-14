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Александр Маньяков: Жамалетдинов? Все будет зависеть от того, нужен ли он ЦСКА или нет

Александр Маньяков, являющийся управляющим партнером компании Prof-Sport Company, прокомментировал будущее нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова.

"Все будет зависеть от того, нужен ли он будет команде или нет. Мы это только ближе к февралю узнаем. Пока Виктор Михайлович сказал, что Тимур "армейцам" нужен, что он на него рассчитывает. По работе, по отношению к делу не было никаких высказываний со стороны главного тренера. Игровое время у футболиста есть. Мы, кстати, разговаривали с Тимуром на этот счет. Вероятно, не в полной мере он воспользовался теми шансами, которые у него были, но от этого доверие тренера Жамалетдинов не исчерпал", - цитирует Маньякова "Евро-футбол.ру".
Теги: Жамалетдинов ЦСКА
Сегодня, 22:21
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