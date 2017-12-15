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Дмитрий Торбинский: в России можно ещё долго играть

Российский полузащитник Дмитрий Торбинский, который перешёл в кипрский клуб "Пафос", рассказал, были ли у него предложения из России, а также о том, сколько думает ещё играть в футбол.

"Трудно сказать. Но чувствую себя хорошо. Несмотря на то что пропустил пять месяцев, более-менее быстро прихожу в себя. Уровень чемпионата России таков, что половина клубов борется за зону стыков. В принципе, там можно ещё долго играть. Но одно дело – моё желание, другое — клубов Премьер-Лиги. Честно, мне показалось странным, что у меня не было предложений в таком возрасте, когда ещё можно играть", - цитирует Торбинского "Чемпионат.сом".
Теги: Торбинский
Сегодня, 18:52
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№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 18:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цена-качество Дима. В этом ответ.

Для одних клубов ты был бы хорош, но ценник высок. Ддя тех кто потянул бы ценник они смотрят качество лучшее


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: grisha (Сегодня, 18:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ещё лет шесть - все ЗА !!!!!!!!!!!!! ))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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