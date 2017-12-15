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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Министр спорта Пермского края: профессиональные клубы должны зарабатывать сами
Профессиональные спортивные клубы должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги "на блюдечке", заявил в пятницу министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин, комментируя ситуацию с возможным прекращением деятельности "Амкара".
"Профессиональные спортивные клубы - это коммерческие проекты, они должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги "на блюдечке". Мы, со своей стороны, готовы участвовать в переговорах по привлечению спонсоров, но именно участвовать, а не подменять собой на этих встречах менеджмент спортклубов.
В этом году на финансирование профессиональных клубов из бюджета Пермского края выделено более 381 млн рублей, все средства клубам перечислены. На следующий год запланировано 362 млн рублей. Это значительная сумма и выделяться она будет строго по закону - все об этом были предупреждены заранее", - цитирует Глызина ТАСС.
"Профессиональные спортивные клубы - это коммерческие проекты, они должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги "на блюдечке". Мы, со своей стороны, готовы участвовать в переговорах по привлечению спонсоров, но именно участвовать, а не подменять собой на этих встречах менеджмент спортклубов.
В этом году на финансирование профессиональных клубов из бюджета Пермского края выделено более 381 млн рублей, все средства клубам перечислены. На следующий год запланировано 362 млн рублей. Это значительная сумма и выделяться она будет строго по закону - все об этом были предупреждены заранее", - цитирует Глызина ТАСС.
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