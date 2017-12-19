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В "Ростове" опровергли информацию о том, что Кириченко покинет клуб

Пресс-служба "Ростова" опровергла информацию о том, что российский специалист Дмитрий Кириченко покинет клуб, сообщает "Газета.ру".

В ростовской команде отметили, что на данный момент тренерский штаб нового наставника ростовчан Валерия Карпина еще в процессе формирования. О том, рассчитывает ли Карпин на помощь Кириченко, неизвестно. Однако на данный момент 40-летний россиянин продолжает работу в клубе. Как отметили в пресс-службе "Ростова", информация о полном составе тренерского штаба команды будет объявлена в ближайшее время.
Теги: Кириченко Ростов
Сегодня, 20:24
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№1 Написал: villi.viter Беларусь (Сегодня, 20:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Честно говоря, не думаю, что Кириченко согласится работать с Карпиным. Два толковых бывших футболиста, но не самые опытные действующие тренеры, К тому же самолюбывые и амбициозные. Не уживутся два медведя в одной берлоге. Возможно Карпин более мастеровит, и добивался большего. Но для Кириченко ростовская торсида и команда родные, а Карпин здесь чужой. Посмотрел на календарь оставшихся матчей Ростова - у Карпина могут быть реальные проблемы, до "спасателя" Бердыева ему далеко. В любом случае - удачи, но не в матчах со Спартаком.
Регистрация: 8.06.2012
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