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Алексей Ребко: почему ухожу из "Арарата"? Новый тренерский штаб не видит меня в команде

Полузащитник Алексей Ребко рассказал о своем уходе из "Арарата".

– Сообщается, что вы покинули "Арарат". Это правда?

– Да.

– Чем это вызвано? Месяц назад вы были назначены капитаном команды.

– Пришел новый тренерский штаб, принято решение омолаживать команду.

– Как оцените период в "Арарате"?

– Было классно. Коллектив отличный сложился, но у нового тренерского штаба свое виденье футбола. Где продолжу карьеру? Пока предложений нет. Только два дня назад узнал, что мы расстаемся с "Араратом". Теперь буду искать новую команду.

"Матч ТВ"
Теги: Ребко Арарат
Сегодня, 05:51
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