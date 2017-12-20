Алексей Ребко: почему ухожу из "Арарата"? Новый тренерский штаб не видит меня в команде

Полузащитник Алексей Ребко рассказал о своем уходе из "Арарата".– Да.– Пришел новый тренерский штаб, принято решение омолаживать команду.– Было классно. Коллектив отличный сложился, но у нового тренерского штаба свое виденье футбола. Где продолжу карьеру? Пока предложений нет. Только два дня назад узнал, что мы расстаемся с "Араратом". Теперь буду искать новую команду.