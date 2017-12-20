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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Резвухин: минспорта края будет помогать "Амкару", но непонятно, как это будет
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал о прошедшей встрече с министром спорта Пермского края Олегом Глызиным, на которой обсуждались финансовые проблемы пермского клуба.
"Сегодня состоялась встреча с министром спорта, обсудили проблемные вопросы и как мы можем выйти из сложившейся ситуации. Разговор состоялся, диалог есть. Будем работать совместно. Мы услышали, что министерство будет помогать. Пока непонятно, как всё это будет выглядеть. Но тем не менее намечены шаги по выходу из этой ситуации. Посмотрим, как дальше будет развиваться. Мы все здесь беспокоимся за футбол в Перми. Радует то, что диалог есть. Я очень сильно верю, что пермский футбол будет жить", - цитирует Резвухина "Чемпионат.сом".
"Сегодня состоялась встреча с министром спорта, обсудили проблемные вопросы и как мы можем выйти из сложившейся ситуации. Разговор состоялся, диалог есть. Будем работать совместно. Мы услышали, что министерство будет помогать. Пока непонятно, как всё это будет выглядеть. Но тем не менее намечены шаги по выходу из этой ситуации. Посмотрим, как дальше будет развиваться. Мы все здесь беспокоимся за футбол в Перми. Радует то, что диалог есть. Я очень сильно верю, что пермский футбол будет жить", - цитирует Резвухина "Чемпионат.сом".
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