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Виталий Мутко прибыл на заседание исполкома РФС

Президент РФС Виталий Мутко прибыл на заседание исполкома организации, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее появилась информация, что во время заседания может быть объявлено об уходе вице-премьера РФ с поста президента РФС. Место Мутко у руля РФС якобы должен занять генеральный секретарь оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, который признавался ранее, что ничего на знает об этих слухах.
Теги: Мутко
Сегодня, 16:17
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