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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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03:43
Анатолий Воробьев: очень бы хотелось, чтобы Алаев смог найти баланс между интересами элитных профессиональных клубов и развитием регионального футбола
Анатолий Воробьев: очень бы хотелось, чтобы Алаев смог найти баланс между интересами элитных профессиональных клубов и развитием регионального футбола
02:03
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01:18
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Александр Зотов: РФС наконец-то погасил все долги и теперь может вкладывать деньги в развитие детско-юношеского футбола
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Вчера, 23:21
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Вчера, 23:01
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Геннадий Орлов: представляю, что будет твориться в Москве, если Смолов уйдёт в "Зенит" (40)
Вчера, 21:15
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Вчера, 20:32
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Вчера, 19:06
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Виталий Мутко прибыл на заседание исполкома РФС
Виталий Мутко прибыл на заседание исполкома РФС
Анатолий Воробьев: очень бы хотелось, чтобы Алаев смог найти баланс между интересами элитных профессиональных клубов и развитием регионального футбола
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев рассказал о шагах, которые должны принять в организации после решения вице-премьера России Виталия Мутко приостановить деятельность на посту главы РФС.
"Очень важно, какова будет новая команда, если она будет. Кто будет заниматься вопросами стратегического развития? Ведь уже приняты программы развития сначала до 2020 года, а затем и до 30-го. Есть многочисленные программы, но никто не занимается их реализацией в силу того, что департамент развития российского футбола очень слабый и стратегическому развитию почти не уделяется внимание.
И очень бы хотелось, чтобы Алаев смог найти баланс между интересами элитных профессиональных клубов и развитием регионального футбола, и в то же время не забывалась стратегическая линия, поскольку после чемпионата мира в России футбольная жизнь в стране не закончится. Поэтому хотелось бы понимать, как пойдут процессы в дальнейшем.
Очень важна программа наследия — как будут использоваться стадионы после мундиаля в тех городах, где нет команд РФПЛ", - цитирует Воробьева "Газета.ру".
"Очень важно, какова будет новая команда, если она будет. Кто будет заниматься вопросами стратегического развития? Ведь уже приняты программы развития сначала до 2020 года, а затем и до 30-го. Есть многочисленные программы, но никто не занимается их реализацией в силу того, что департамент развития российского футбола очень слабый и стратегическому развитию почти не уделяется внимание.
И очень бы хотелось, чтобы Алаев смог найти баланс между интересами элитных профессиональных клубов и развитием регионального футбола, и в то же время не забывалась стратегическая линия, поскольку после чемпионата мира в России футбольная жизнь в стране не закончится. Поэтому хотелось бы понимать, как пойдут процессы в дальнейшем.
Очень важна программа наследия — как будут использоваться стадионы после мундиаля в тех городах, где нет команд РФПЛ", - цитирует Воробьева "Газета.ру".
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