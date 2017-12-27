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Источник: Тарас Михалик досрочно уйдёт из московского "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик досрочно покинет клуб, сообщает Sport Аrena.

Срок действия текущего договора с "Локомотивом" истекает у Михалика летом 2018 года. Но футболист желает изменить обстановку и хочет перейти в новый клуб — возможно, переехать в США или Канаду.

К тому же Тарас получил травму в начале декабря и не сыграет в следующих поединках "Локомотива" в чемпионате России и Лиге Европы.

Михалик перешел из киевского "Динамо" в "Локомотив" в июле 2013 года. За московскую команду украинец сыграл 102 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Теги: Михалик Локомотив
Сегодня, 01:46
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№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 06:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Коляс
футболист желает изменить обстановку и хочет перейти в новый клуб

Утка наверно. Команда летит к чемпионству, а он желает сменить обстановку О.о
Судя по возрасту (34) это, наверно, последняя возможность выиграть какой-либо чемп.

Утка конечно.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 06:45) #
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  •  (1)

Работа агентов.
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 04:08) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
футболист желает изменить обстановку и хочет перейти в новый клуб

Утка наверно. Команда летит к чемпионству, а он желает сменить обстановку О.о
Судя по возрасту (34) это, наверно, последняя возможность выиграть какой-либо чемп.
Регистрация: 12.02.2014
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