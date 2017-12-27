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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Арсен Минасов: если уйдет Манчини, кто будет тренировать "Зенит"? Геннадий Орлов?
Футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал информацию о том, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может уйти в "Милан".
"В футболе ничего нереального нет. Все может быть. Это зависит от руководства, что они думают. Имею в виду руководство "Милана". Гаттузо совсем недавно назначили… не знаю. Многое зависит от того, какой хозяин у клуба. Как он мыслит, и для чего ему это. Стопроцентную гарантию тут, вряд ли, кто-то даст на этот переход кроме него. Мое личное мнение, думаю, что Манчини останется в "Зените". Если уйдет Манчини, команда останется без тренера. Кто будет тренировать "Зенит"? Геннадий Орлов? Все зависит от договора, который он подписывал с "Зенитом". Если договор не позволяет этого, то он никуда не уйдет, даже если захочет. Если он будет инициатором ухода, то, считаю, что чисто по-мужски, это слабость. Я не говорю уже о каких-то профессиональных моментах, но по-мужски это очень слабый поступок. Бросать команду в той ситуации, в которой она сейчас находится, когда есть задачи, которые надо выполнять.
Я не думаю, что это очень хорошо для имиджа Манчини. Ведь об этом узнает весь футбольный мир. Для него будет не очень хорошо, если он придет, и будет просить, отпустите меня в "Милан", у меня есть хорошее предложение. Я хочу домой, еще что-то. Это мое субъективное мнение. Кто-то может по-другому мыслит, но я мыслю так", - цитирует Минасова "Спорт день за днем".
"В футболе ничего нереального нет. Все может быть. Это зависит от руководства, что они думают. Имею в виду руководство "Милана". Гаттузо совсем недавно назначили… не знаю. Многое зависит от того, какой хозяин у клуба. Как он мыслит, и для чего ему это. Стопроцентную гарантию тут, вряд ли, кто-то даст на этот переход кроме него. Мое личное мнение, думаю, что Манчини останется в "Зените". Если уйдет Манчини, команда останется без тренера. Кто будет тренировать "Зенит"? Геннадий Орлов? Все зависит от договора, который он подписывал с "Зенитом". Если договор не позволяет этого, то он никуда не уйдет, даже если захочет. Если он будет инициатором ухода, то, считаю, что чисто по-мужски, это слабость. Я не говорю уже о каких-то профессиональных моментах, но по-мужски это очень слабый поступок. Бросать команду в той ситуации, в которой она сейчас находится, когда есть задачи, которые надо выполнять.
Я не думаю, что это очень хорошо для имиджа Манчини. Ведь об этом узнает весь футбольный мир. Для него будет не очень хорошо, если он придет, и будет просить, отпустите меня в "Милан", у меня есть хорошее предложение. Я хочу домой, еще что-то. Это мое субъективное мнение. Кто-то может по-другому мыслит, но я мыслю так", - цитирует Минасова "Спорт день за днем".
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