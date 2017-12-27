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Арсен Минасов: если уйдет Манчини, кто будет тренировать "Зенит"? Геннадий Орлов?

Футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал информацию о том, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может уйти в "Милан".

"В футболе ничего нереального нет. Все может быть. Это зависит от руководства, что они думают. Имею в виду руководство "Милана". Гаттузо совсем недавно назначили… не знаю. Многое зависит от того, какой хозяин у клуба. Как он мыслит, и для чего ему это. Стопроцентную гарантию тут, вряд ли, кто-то даст на этот переход кроме него. Мое личное мнение, думаю, что Манчини останется в "Зените". Если уйдет Манчини, команда останется без тренера. Кто будет тренировать "Зенит"? Геннадий Орлов? Все зависит от договора, который он подписывал с "Зенитом". Если договор не позволяет этого, то он никуда не уйдет, даже если захочет. Если он будет инициатором ухода, то, считаю, что чисто по-мужски, это слабость. Я не говорю уже о каких-то профессиональных моментах, но по-мужски это очень слабый поступок. Бросать команду в той ситуации, в которой она сейчас находится, когда есть задачи, которые надо выполнять.

Я не думаю, что это очень хорошо для имиджа Манчини. Ведь об этом узнает весь футбольный мир. Для него будет не очень хорошо, если он придет, и будет просить, отпустите меня в "Милан", у меня есть хорошее предложение. Я хочу домой, еще что-то. Это мое субъективное мнение. Кто-то может по-другому мыслит, но я мыслю так", - цитирует Минасова "Спорт день за днем".
Теги: Минасов Манчини Орлов Зенит
Сегодня, 17:24
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28
(7)
№28 Написал: язва Москва (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба главный тренер зенита, орлов переводчик joy


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парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
№27 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну после Спалетти и Адвоката тренеры Зенита просто посмещище. Бюджет огромный, а результат мягко говоря...
А когда был Адвокат, то кричали ой он денег требует, знали бы что будет дальше.
Так что если уйдёт Манчини ничего страшного не произойдёт, Зырянова поставят, вряд ли будет хуже.
Регистрация: 10.10.2006
№26 Написал: miktar (Сегодня, 20:24) #
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Да.Гена себя покажет.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№25 Написал: Бриг (Сегодня, 20:23) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
А всё может быть...Дыма без огня не бывает...Что-то в клубе происходит..
Регистрация: 21.11.2016
№24 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
Я тоже всё больше и больше
начинаю трепетно ХОТЕТЬ
чтобы у Зенита ГТ был отчаянный и убеждённый садюга!
И не в первом поколении...
А в качественном,потомственном исполнении!!!


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012
№23 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:13) #
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Да никуда он не уйдет.
Регистрация: 27.07.2016
№22 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: didiki
А что, "Зенит" кто-то тренирует?

"Зенит" тренируют, "Спартак" дрессируют - а как же иначе?
Регистрация: 22.02.2013
№21 Написал: Варжи Крапивин (Сегодня, 19:35) #
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А, что идеальный вариант, как Орлов комментирует, так и ребята будут играть.
Регистрация: 17.09.2016
№20 Написал: didiki Москва (Сегодня, 19:17) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
А что, "Зенит" кто-то тренирует?


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Болею за Спартак
Регистрация: 23.11.2007
№19 Написал: Санта (Сегодня, 19:17) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
может стать тренерищу

Скорей, три норищу smile


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№18 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:15) #
  • +1
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online

я знаю одного игрочищу, который может стать тренерищу


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№17 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 18:41) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Цитата: ilovefootball
Щас, подождите полгода, Валера Ростов в ЛЕ выведет и в Зенит возьмут!

И что, Валера начнет в Зенит игроков Спартака перетягивать?
Цитата: NIK-68
Орлов - тренер Зины ! Я бы хотел на это посмотреть!

Тогда вас вообще Губерниев тренировать будет (а что, орет знатно).

Им Гусев больше подходит.
Регистрация: 12.07.2014
№16 Написал: Санта (Сегодня, 18:31) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
а я , лично, хочу садиста

Ох уж эти бомжи. Все у них через жопу и с уклоном в садо-мазо. Рожденые раком


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Седой
А больше тренеров нет? Слуцкий вон без работы)

Слуцкий долго запрягает, и он мягкий, а я , лично, хочу садиста для своей команды, чтобы спуску не давал, и оставлял "после уроков", если в пустые ворота, к примеру, не попал. У нас есть всё, и футболисты и возможности, но нет результата, и тренер садист должен этого добиться..


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№14 Написал: Санта (Сегодня, 18:26) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Слуцкий вон без работы)

Так он и не тренер laughing


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№13 Написал: Седой Россия (Сегодня, 18:19) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
А больше тренеров нет? Слуцкий вон без работы)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:19) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: ilovefootball
Щас, подождите полгода, Валера Ростов в ЛЕ выведет и в Зенит возьмут!

И что, Валера начнет в Зенит игроков Спартака перетягивать?
Цитата: NIK-68
Орлов - тренер Зины ! Я бы хотел на это посмотреть!

Тогда вас вообще Губерниев тренировать будет (а что, орет знатно).
Регистрация: 12.11.2007
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:07) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да ни куда он не уйдет, просто Фурсенко сам сделал вброс ,чтобы Дзюба не дергался в аренду.
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (4)
online

Да никуда Манчини не уйдет. В Милане китайские хозяева. А в Китае принят закон об ограничении капиталов футбольных клубов. Лафу прикрыли и суперконтрактов теперь не будет.
Регистрация: 17.04.2017
№9 Написал: genna (Сегодня, 17:57) #
  • -10
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Одни свинтусы в коментах. Звиздец. А еще Зенит не популярный клуб. Такую х....ю коментировать.
Регистрация: 13.02.2011
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:54) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Минасов возглавит, дебил мля!
Регистрация: 5.04.2017
№7 Написал: ilovefootball (Сегодня, 17:39) #
  • +4
  •  (12)

Щас, подождите полгода, Валера Ростов в ЛЕ выведет и в Зенит возьмут! smiley
Регистрация: 18.03.2013
№6 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 17:39) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Орлов - тренер Зины ! Я бы хотел на это посмотреть!
Регистрация: 2.08.2015
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:35) #
  • 0
  •  (8)

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:31) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нехай уходит, среднестатистический тренер из Голландии или Германии его заменит и не заметишь, что ушел.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 17:30) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Рубин»
Ну да, это же единственный тренер, который может тренировать такую дрим-тим.


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Балтийцы Калининграда вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№2 Написал: Санта (Сегодня, 17:30) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Радимов, мля! Он еще тупей Горлова!


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:28) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Предновогодний подарок Зенитчикам от СМИ.
Регистрация: 20.03.2014
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