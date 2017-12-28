Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:10
Юрий Семин: у нас со Штоффельсхаусом есть разногласия в понимании стратегии развития клуба (5)
Юрий Семин: у нас со Штоффельсхаусом есть разногласия в понимании стратегии развития клуба (5)
17:12
Директор "Аэрофлота" пообещал Путину перевозить болельщиков на матчи сборной России за 5 рублей (13)
Директор "Аэрофлота" пообещал Путину перевозить болельщиков на матчи сборной России за 5 рублей (13)
15:55
Анатолий Давыдов: уверен, мы найдем решения, которые улучшат подготовку молодых зенитовцев (1)
Анатолий Давыдов: уверен, мы найдем решения, которые улучшат подготовку молодых зенитовцев (1)
14:46
Хосеп Гвардиола: "Манчестер Сити" - основной претендент на победу в ЛЧ? А за кого играет Месси? (2)
Хосеп Гвардиола: "Манчестер Сити" - основной претендент на победу в ЛЧ? А за кого играет Месси? (2)
10:26
Украинский комитет по этике рассмотрит слова гендиректора "Шахтера" об апперкотах в адрес судьи (3)
Украинский комитет по этике рассмотрит слова гендиректора "Шахтера" об апперкотах в адрес судьи (3)
Дмитрий Хомуха: рад, что РФС оказывает мне такое доверие
Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, что сразу ответил согласием на предложение Российского футбольного союза (РФС) о продлении контракта с организацией.
"Сегодня исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев предложил продолжить сотрудничество, и я ответил согласием. Позади год работы с ребятами, поэтому я сразу принял решение продлить контракт. Несомненно, рад, что РФС оказывает мне такое доверие.
На уходящий год не было официальных задач, команда только формируется, поэтому главное было создать боеспособный коллектив, просмотреть большое количество футболистов и отобрать игроков, готовых решать конкретные задачи в следующем году. Перед чемпионатом мира, который примет наша страна, много эмоций, ведь это домашний турнир, мы, со своей стороны, также постараемся не ударить в грязь лицом. Нам предстоит первый отборочный раунд чемпионата Европы, хотим продолжить наше развитие и выйти в следующий раунд, поэтому сосредоточимся на этой задаче. Сегодня значительный скачок сделали все сборные команды, скандинавские, например, занимают ведущие позиции в европейском футболе, поэтому шапкозакидательских настроений быть не должно", - цитирует Хомуху ТАСС.
"Сегодня исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев предложил продолжить сотрудничество, и я ответил согласием. Позади год работы с ребятами, поэтому я сразу принял решение продлить контракт. Несомненно, рад, что РФС оказывает мне такое доверие.
На уходящий год не было официальных задач, команда только формируется, поэтому главное было создать боеспособный коллектив, просмотреть большое количество футболистов и отобрать игроков, готовых решать конкретные задачи в следующем году. Перед чемпионатом мира, который примет наша страна, много эмоций, ведь это домашний турнир, мы, со своей стороны, также постараемся не ударить в грязь лицом. Нам предстоит первый отборочный раунд чемпионата Европы, хотим продолжить наше развитие и выйти в следующий раунд, поэтому сосредоточимся на этой задаче. Сегодня значительный скачок сделали все сборные команды, скандинавские, например, занимают ведущие позиции в европейском футболе, поэтому шапкозакидательских настроений быть не должно", - цитирует Хомуху ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.