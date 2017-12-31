Опрос:

Новости партнеров

"Локомотив" заинтересован в приобретении полузащитника сборной Туниса

Полузащитник сборной Туниса и тунисского клуба "Этуаль дю Сахель" Мохамед Амин Бен-Амор находится в сфере интересов московского "Локомотива", сообщает интернет-издание Tunisie-Foot. Красно-зелёные хотели бы приобрести 25-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно и уже готовы вести переговоры. Интерес к Бен-Амору проявляют и немецкие клубы.

Бен-Амор играет на позиции центрального полузащитника. В его активе 24 матча и 2 гола в составе сборной Туниса.

"Чемпионат.сом"
Теги: Локомотив
Вчера, 23:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.