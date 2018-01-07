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"Динамо" расторгнуло контракт с Сергеем Нарубиным

В московском "Динамо" принято решение досрочно завершить сотрудничество с резервным голкипером Сергеем Нарубиным, который перешёл в команду из "Уфы" летом 2016 года.

Срок действия двухлетнего соглашения с Нарубиным истекал в июне 2018-го, однако контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Таким образом, игрок покинет "Динамо" в качестве свободного агента, а вторым вратарём москвичей стал Игорь Лещук.

Fcdyn.com
Теги: Нарубин Динамо
Сегодня, 09:41
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№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:51) #
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Жаль,но что делать...
Регистрация: 26.01.2017
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