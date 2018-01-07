"Динамо" расторгнуло контракт с Сергеем Нарубиным

В московском "Динамо" принято решение досрочно завершить сотрудничество с резервным голкипером Сергеем Нарубиным, который перешёл в команду из "Уфы" летом 2016 года.Срок действия двухлетнего соглашения с Нарубиным истекал в июне 2018-го, однако контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Таким образом, игрок покинет "Динамо" в качестве свободного агента, а вторым вратарём москвичей стал Игорь Лещук.