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Дмитрий Селюк: если Трахтенберг не справляется, надо уволиться. Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал твит "Спартака" Георгия Джикии, в котором темнокожие игроки красно-белых названы "шоколадками".

"Чтобы такой великий клуб, как "Спартак", не подставлял страну и не извинялся сам, Трахтенберг должен контролировать работу своих подчиненных.

А если уже не справляется – то уволиться. Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018, что не есть хорошо", – написал Селюк в твиттере.
Теги: Селюк Спартак Джикия
Сегодня, 10:26
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№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:46) #
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Что селюк дебил - это давно понятно,но зачем постоянно об этом напоминать? Может для начала надо потребовать у "борцов" с "расизмом" огласить весь список слов,недопустимых в отношении представителей негроидной расы,как впрочем и остальных - европеоидной,монголоидной и австралоидной.Тем более,что термин "негроидной расы" не отменен и ее представителями являются НЕГРЫ. На сегодняшний день в таком "расизме" при желании можно обвинить любого по отношению к любой нации.
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 10:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так отсоси у них, может успокоятся. Один раз прогнемся всю жизнь в позе пьющего оленя стоять будем. То гомосеков обидели, то негров, толерасты.
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 10:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Селюк, не тронь Трахтенберга, антисемит хренов! mask


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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