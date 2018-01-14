Дмитрий Селюк: если Трахтенберг не справляется, надо уволиться. Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал твит "Спартака" Георгия Джикии, в котором темнокожие игроки красно-белых названы "шоколадками"."Чтобы такой великий клуб, как "Спартак", не подставлял страну и не извинялся сам, Трахтенберг должен контролировать работу своих подчиненных.А если уже не справляется – то уволиться. Из-за глупости одного пятно легло на всю страну перед ЧМ-2018, что не есть хорошо", – написал Селюк в твиттере.