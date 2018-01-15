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Василий Уткин: лучшие комментаторы? Розанов и Казанский

Бывший комментатор "Матч ТВ" Василий Уткин назвал лучших комментаторов России.

– Три лучших комментатора России прямо сейчас?

– Оставлю за скобками себя и Вову, потому что мы работаем мало и не системно. Разумеется, это Розанов, потому что для меня он всегда лучший комментатор. Это Казанский, безусловно. Дальше я затрудняюсь выбрать между Кривохарченко и Гутцайтом. Это два человека, которые сильнее всех прогрессировали последние два года.

– Много лет назад ты говорил, что Кривохарченко – вообще не комментатор. Что изменилось?

– Так время-то идет. Он зажил этим делом, а не просто наговаривает кучу слов, более или менее относящихся к событию. Он очень прибавил в понимании игры. Гораздо более разнообразно звучит, – сказал Уткин.

Sports.ru
Теги: Уткин Розанов
Сегодня, 22:08
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4
(1)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:37) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Генич, юморной и почти не ангажированный, Розанов, умный и вообще никогда не заикается что топит за ЦСКА, Гутцайт, пока еще любит футбол, а не себя в футболе.
Батурин хорош, отлично работает.
Остальные или бескультурные как Нагучев, или откровенно топящие за Спартак/Зенит и т.д. - Шмурнов, Черданцев, Орлов.
Есть еще тип комментатров - альфонсы и эгоцентристы, типо Казанский, Шнякин.
Эти любят покрасоваться, повыпячиваться.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 22:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Генич лучший. sunglasses

Генич лучший.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:20) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Утка прав. Розанов лучший.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:18) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Казанский точно, Розанов на любителя.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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