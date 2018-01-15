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СМИ: "Краснодар" сделал предложение об аренде Шатова с правом выкупа. "Зенит" отказал

"Зенит" некоторое время назад получил официальное предложение от "Краснодара" об аренде полузащитника Олега Шатова до конца сезона с правом выкупа летом за 5 миллионов евро, сообщает "Спорт-Экспресс".

При этом футболист был согласен на снижение зарплаты - с порядка 3 миллионов евро в год до 2.

Однако "Зенит" не дал согласия на такой переход. Напомним, что Шатов не полетел на сбор сине-бело-голубых в ОАЭ.
Теги: Шатов Зенит Краснодар Трансферы
Сегодня, 22:12
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13
(1)
№13 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Проветрись. Несёт мясным гавном слишком сильно. 0-7.

Асмарал зенит 8:3,срочно валерьянки коту)
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: golden Axe
типа за то что Смолова не продали,гнилушки питерские

Проветрись. Несёт мясным гавном слишком сильно. 0-7.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:57) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
типа за то что Смолова не продали,гнилушки питерские
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 22:46) #
  • 0
  •  (4)

Ни себе,ни людям. Дайте Шатову играть. ЧМ мира на носу


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№9 Написал: язва Москва (Сегодня, 22:42) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нужно же сменить зырянова в зените 2 кем-то..

Это будет пример для молодых парней! smirk


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Енто я.. SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:36) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: GPS
Баклан на крыше..

А может кот?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Sergey Nasirov_2
Ну если в контракте есть неустойка ,то его может купить только Спартак .у Краснодара нет таких денег.

и за сколько, за десятку?!
он столько не стоит..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Анжи»
Не плохой вариант Для Шатова.
Регистрация: 19.03.2013
№5 Написал: GPS (Сегодня, 22:33) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: sergey3709
Собака на сене?

Баклан на крыше...
Регистрация: 18.02.2011
№4 Написал: FrankMasson Планета Земля (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (5)

Нормальный же вариант, какого хрена? Ну и куда ему идти, в Ростов что ли?
Регистрация: 16.12.2017
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (4)

следующий,
Ну если в контракте есть неустойка ,то его может купить только Спартак .у Краснодара нет таких денег.
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: следующий (Сегодня, 22:19) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: sergey3709
Собака на сене?

А ты ждал другого? Это их политика, ни себе ни людям.
Регистрация: 14.12.2012
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 22:17) #
  • +3
  •  (9)

Собака на сене?
Регистрация: 26.01.2017
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