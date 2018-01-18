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Денис Глушаков: три месяца я находился под прессом и не понимал, нужен ли "Спартаку"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что был в непростой ситуации в начале нынешнего сезона.

"Когда я переходил в "Спартак", то говорил, что не буду радоваться первому голу в ворота "Локо". Но, на самом деле, прошло слишком много времени, и в этот день не было настроения веселиться. К тому моменту почти три месяца я находился под прессом и не понимал, нужен ли клубу.

Из-за проблем с контрактом страдали партнёры? Что за бред? Что значит страдали? Я что, меньше тренировался?! Или меньше бегал?! От тренерского штаба претензий не было, от ребят тоже. Но вы можете заставить себя радоваться, если вам не весело?

Я сильно переживал и из-за контракта, и из-за результатов. Хорошо, что всё наладилось. Вы же ждали все эти фото в Инстаграме и так далее – ну они и вернулись", - передает слова Глушакова "Чемпионат".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 11:05
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№2 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Денис, ты нужен нам!!!
Нет, в тебе ни какого то спортивного таланта, физические данные весьма скромные, техника средняя даже по Российским меркам. Но, старание на футбольном поле, выкладка в большинстве матчей на все 100, иногда кажется даже больше ;) Плюс спортивная удача! А также потрясающая харизма, простого скромного человека (просточка). Делает тебя в доску своим. Ты нужен нам!!!


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№1 Написал: Батька (Сегодня, 11:10) #
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ТОСНО, СКА, УФА, ДИНАМО, АНЖИ, АМКАР, РОСТОВ .... 7 ничьих мля глупых .... очень обидных ... было бы сейчас на 14 очков больше !!!
Во всех матчах вели, и упускали победу в концовке из-за какого то раслабона ... ((
Регистрация: 9.09.2016
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