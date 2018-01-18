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"Сантос": "Спартак" пообещал дать окончательный ответ по Вериссимо в течение двух дней

"Спартак" пообещал дать окончательный ответ по трансферу защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо в течение двух дней, сообщил член совета директоров бразильского клуба Рафаэль Вита.

Ранее Вита рассказал, что переговоры между клубами по трансферу 22-летнего защитника должны были пройти на текущей неделе.

"Спартак" попросил руководство "Сантоса" отложить переговоры по трансферу Вериссимо на пару дней. Вчера на игре с "Линенсе" присутствовали скауты из Москвы, и в четверг должна была решиться судьба защитника. Сегодня наши коллеги сослались на экстренные обстоятельства и заверили, что в ближайшие два дня дадут окончательный ответ", - цитирует Виту ТАСС.

На данный момент стороны остановились на сумме трансфера в 8,5 млн евро. При этом "Спартак" будет обязан выплатить "Сантосу" 5 процентов от перепродажи игрока за сумму до 15 млн и 10 процентов, если сумма превысит 15 млн.
Теги: Спартак Вериссимо Сантос Трансферы
Сегодня, 21:26
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№11 Написал: Белогорье Нижнеангарск (Сегодня, 23:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: скальп
Цитата: Белогорье
Другого,это какого???

в Италии,а не у жадных фасолевых Донов

То есть,Максимовича и ещё "кого из Италии" А Кутепова и Жору,в утиль? Дружище,вы здесь все в футбольный менеджер,трохи переигрались.Вернитесь в реальный мир.
Регистрация: 9.01.2018
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Про Астори только не вспоминайте, а...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: скальп (Сегодня, 22:53) #
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online

Цитата: Белогорье
Другого,это какого???

в Италии,а не у жадных фасолевых Донов
Регистрация: 24.12.2016
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сантос трижды отклонил предложение Спартака по Вериссимо...
Какого ответа они ждут?
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: Белогорье Нижнеангарск (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: скальп
пошли нах,только Максимович и нужно искать другого ЦЗ

Другого,это какого???
Регистрация: 9.01.2018
№6 Написал: скальп (Сегодня, 22:10) #
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online

пошли нах,только Максимович и нужно искать другого ЦЗ
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пусть дома сидит нах!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№4 Написал: GPS (Сегодня, 21:50) #
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Уже сегодня: "Идите лесом!" smirk
Регистрация: 18.02.2011
№3 Написал: LLM (Сегодня, 21:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Magmus
да идите вы уже лесом бразилы, лучше Максимовича брать (если реально есть такой вариант)...


Так теперь двоих надо, правда один бы с паспортом желательно
Регистрация: 21.02.2017
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 21:34) #
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Ждут, когда прояснится насколько серьезная травма у Джикии.
Регистрация: 26.03.2009
№1 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 21:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
да идите вы уже лесом бразилы, лучше Максимовича брать (если реально есть такой вариант)...


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008
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