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"Сантос": "Спартак" пообещал дать окончательный ответ по Вериссимо в течение двух дней
"Спартак" пообещал дать окончательный ответ по трансферу защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо в течение двух дней, сообщил член совета директоров бразильского клуба Рафаэль Вита.
Ранее Вита рассказал, что переговоры между клубами по трансферу 22-летнего защитника должны были пройти на текущей неделе.
"Спартак" попросил руководство "Сантоса" отложить переговоры по трансферу Вериссимо на пару дней. Вчера на игре с "Линенсе" присутствовали скауты из Москвы, и в четверг должна была решиться судьба защитника. Сегодня наши коллеги сослались на экстренные обстоятельства и заверили, что в ближайшие два дня дадут окончательный ответ", - цитирует Виту ТАСС.
На данный момент стороны остановились на сумме трансфера в 8,5 млн евро. При этом "Спартак" будет обязан выплатить "Сантосу" 5 процентов от перепродажи игрока за сумму до 15 млн и 10 процентов, если сумма превысит 15 млн.
Ранее Вита рассказал, что переговоры между клубами по трансферу 22-летнего защитника должны были пройти на текущей неделе.
"Спартак" попросил руководство "Сантоса" отложить переговоры по трансферу Вериссимо на пару дней. Вчера на игре с "Линенсе" присутствовали скауты из Москвы, и в четверг должна была решиться судьба защитника. Сегодня наши коллеги сослались на экстренные обстоятельства и заверили, что в ближайшие два дня дадут окончательный ответ", - цитирует Виту ТАСС.
На данный момент стороны остановились на сумме трансфера в 8,5 млн евро. При этом "Спартак" будет обязан выплатить "Сантосу" 5 процентов от перепродажи игрока за сумму до 15 млн и 10 процентов, если сумма превысит 15 млн.
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