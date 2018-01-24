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Александр Тарханов: видимо, Манчини не любит русских

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о полузащитнике "Зенита" Олеге Шатове и форварде петербургской команды Артеме Дзюбе.

"Видимо, Роберто Манчини не любит русских. Тот же Шатов свои матчи отыграл здорово. Почему он не получает больше шансов – загадка. С удовольствием пригласил бы такого игрока в "Урал".

От Дзюбы тоже не отказался бы. Но двух таких новичков наш клуб точно не потянет", - цитирует Тарханова "Советский спорт".
Теги: Тарханов Манчини Шатов Зенит
Вчера, 23:31
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№1 Написал: Mahoylich Москва (Вчера, 23:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не любит тех русских, которые любят себя , а не футбол.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
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