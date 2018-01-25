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Щербаков заменит Джикию на втором сборе "Спартака"

"Спартак" отправился на второй зимний сбор, который пройдет в Испанской Марбелье до 7 февраля.

Рано утром красно-белые вылетели из аэропорта Шереметьево рейсом "Аэрофлота" до Малаги. Оттуда команда доберется до Марбельи автобусом.

Как и на первый сбор в Эмиратах в Испанию отправились 27 футболистов. Изменение лишь одно: вместо травмированного Георгия Джикии с основой полетел Константин Щербаков, в активе которого в текущем сезоне 15 матчей за "Спартак-2" в ФНЛ.

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков;

Полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Фернанду, Артем Тимофеев.

Нападающие: Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш и Луиз Адриану, Лоренсо Мельгарехо.

СЭ
Теги: Спартак
Сегодня, 08:52
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12
(4)
№12 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Одно гомно заменило другое!
Цитата: Sergey Nasirov_2
Щербаков вызван для каличества

Действительно для КАЛичества!))
Регистрация: 5.04.2017
№11 Написал: ramil Россия (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тяжело конечно будет, но это шанс для Щербакова, а вдруг заиграет... Удачи.
Регистрация: 17.05.2016
№10 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 10:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Белогорье
valerman40,
У тебя Кутепов бабу увёл,или в детстве по щам надавал?

Сначала бабу,потом по щщам


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№9 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Белогорье
valerman40,
У тебя Кутепов бабу увёл,или в детстве по щам надавал?

Петросян, где Максимович? Ту-ту. Кутепов твое фсе, наблюдай и дальше за его фееричной игрой.

Цитата: Белогорье
valerman40,
У тебя Кутепов бабу увёл,или в детстве по щам надавал?

смотрю на тебя, вроде взрослый за 50, а ума ни*** нет. чудак одним словом белогорский

Цитата: Батька
Не понял юмора с ним ?! Накуя он нужен там ?
Вот статейка о нем в конце декабря вышла типа надо с ним расставаться - а тут его на сбор основы ((

Обладая не самыми впечатляющими данными для игрока обороны (177 см рост, 69 кг вес), Щербаков с завидным постоянством уступает в большинстве единоборств, тем самым привозя львиную долю мячей для своей команды. Если чем и отличается данный персонаж, так это только обилием жёлтых и красных карточек. Ещё умудряется периодически попадать в заявку основной команды, чем порождает массу домыслов на свой счёт.


насыпте Арсеналу 2-3 ляма возьмите Беляева - готовый игрок для нашей лиги, высокий, неуступчивый, молодой, паспорт правильный ... борадатый ))

Федун как всегда ждет когда подешевеет. Ты чо не знаешь нашу кухню? В итоге останемся с тем что есть.
Регистрация: 2.08.2010
№8 Написал: Батька (Сегодня, 10:18) #
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Не понял юмора с ним ?! Накуя он нужен там ?
Вот статейка о нем в конце декабря вышла типа надо с ним расставаться - а тут его на сбор основы ((

Обладая не самыми впечатляющими данными для игрока обороны (177 см рост, 69 кг вес), Щербаков с завидным постоянством уступает в большинстве единоборств, тем самым привозя львиную долю мячей для своей команды. Если чем и отличается данный персонаж, так это только обилием жёлтых и красных карточек. Ещё умудряется периодически попадать в заявку основной команды, чем порождает массу домыслов на свой счёт.


насыпте Арсеналу 2-3 ляма возьмите Беляева - готовый игрок для нашей лиги, высокий, неуступчивый, молодой, паспорт правильный ... борадатый ))
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:11) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Эй, красно-белые типа, хватит срать на своих игроков. понимаю, во время матча на эмоциях матюкнуться, но ведь есть те, кто без говна не может ежедневно. Не радуйте голубой пул, сдерживайте публичные эмоции.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 09:44) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Давай Щербаков дерзай, твой шанс. Кутепова вполне можешь подвинуть.

Согласен.но... подвинуть? Здесь надо просто ... выгонять, поганой метлой : Кутепов, Таски,
Боккети, Ещенко, Петкович, Ребров.. уровень сборной - водокачки, не более ... Как можно иметь в Спартаке такой отстой ? За какой Х они вообще получают зарплату? Федун, явно не дружит с головой ...Когда же наконец это закончится? Смотреть футбол в их исполнении, без валидола - невозможно... Все нервы вымотали... и когда же наконец их уберут??? Они в футбол не играют , они его - смотрят... Раньше за это - выгоняли и близко не подпускали, к команде с таким мастерством, сейчас за такой цирк - платят ... ну и парадокс...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: Белогорье Нижнеангарск (Сегодня, 09:42) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
valerman40,
У тебя Кутепов бабу увёл,или в детстве по щам надавал?
Регистрация: 9.01.2018
№4 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 09:29) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Рубин»
Значит пока никого не нашли. Разговоров много, но не реально найти хорошего игрока зимой за адекватные деньги, если только под самое закрытие урвать свободного.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№3 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 09:27) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, больше никого не поломайте...


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:20) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Давай Щербаков дерзай, твой шанс. Кутепова вполне можешь подвинуть.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:16) #
  • -2
  •  (6)

Щербаков вызван для каличества
Регистрация: 27.07.2016
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