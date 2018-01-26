Андрей Панюков: на месте Смолова поехал бы в Англию

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков считает, что форварду "Краснодара" Федору Смолову, выбирая между питерским клубом и чемпионатом Англии, стоит предпочесть зарубежный чемпионат.Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны "Зенита", "Спартака" и ряда иностранных команд, наиболее предметный интерес из которых проявляет "Вест Хэм".– На его месте – Англию. Федя сильный футболист и точно бы там заиграл.– Далеко не заглядываю, но почему нет?