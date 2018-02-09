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"Енисей" хочет взять в аренду Александра Зотова

"Енисей" хочет взять в аренду полузащитника московского "Динамо" Александра Зотова, сообщил наставник красноярской команды Дмитрий Аленичев.

Ранее стало известно, что футболист отправился на сбор вместе с молодёжной командой "Динамо".

ТАСС
Теги: Енисей Зотов Динамо Трансферы
Сегодня, 01:02
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