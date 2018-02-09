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Видеообзор: "Зенит" проиграл "Вайле", "Краснодар" - "Видеотону"

Накануне состоялись контрольные матчи российских команд на сборах. Предлагаем вашему вниманию видеообзоры игр.

Товарищеский матч

"Зенит" - "Вайле" - 0:2

Голы: 7' Аллан Соуза (0:1), 37' Аршакян (0:2)

"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 31), Терентьев, Полоз, Кокорин (Капленко, 31), Кузяев, Нобоа, Жирков, Панюков, Каккоев, Скроботов, Плетнёв.

"Вайле": Байза, Давидсен, Луаритсен, Луати, Греве, Мемия, Рамадани, Бранка, Шойп, Мэдсен, Аллан Соуза.




"Краснодар" - "Видеотон" - 0:1

Голы: 23' Стопира (0:1)

"Краснодар": Адамов, Янбаев, Марынович, Татаев, Рамирес, Каборе (Шишкин, 23, Шатов, 46), Жигулёв, Жоаозиньо, Бутенко, Воробьёв, Иван.

"Видеотон": Ковачик, Него (Винисиус, 67), Фиола, Юхаз, Стопира, Хаджич, Паткаи, Николов, Лазович (Ковач, 85), С.Щепович (Варга, 74), М.Щепович.

Предупреждения: нет- Хаджич, 49.




"Ростов" - "Олимпия" Любляна - 3:3

Голы: 6' Исса (1:0), 29' Чанаджия (2:0), 49' Калачёв (2:1), 67' Исса (3:1), 77' Паршивлюк (3:2), 86' Скопинцев (3:3)

"Ростов" (1-й тайм): Песьяков, Калачев, Плиев (игрок на просмотре), Сигурдссон, Макеев, Скопинцев, Майер, Чуперка (игрок на просмотре, 35), Могилевец, Шомуродов, Дядюн.

"Ростов" (2-й тайм): Абаев, Калачев, Плиев (игрок на просмотре) (Вилюш, 82), Ингасон, Макеев, Скопинцев, Майер (Гацкан, 68), игрок на просмотре (Ионов, 60), Паршивлюк, Шомуродов, Дядюн (Сигурдасон, 60).

Теги: Зенит Краснодар Ростов
Сегодня, 10:54
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№2 Написал: imaginary (Сегодня, 12:28) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Бриг
О как ! Жигулев в составе, а неделю назад писали, в аренду Тосно отдали...

лучше бы отдали, за год лавки и дубля у парня ноль прогресса
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 10:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
О как ! Жигулев в составе, а неделю назад писали, в аренду Тосно отдали...
Регистрация: 21.11.2016
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