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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Видеообзор: "Зенит" проиграл "Вайле", "Краснодар" - "Видеотону"
Накануне состоялись контрольные матчи российских команд на сборах. Предлагаем вашему вниманию видеообзоры игр.
Товарищеский матч
"Зенит" - "Вайле" - 0:2
Голы: 7' Аллан Соуза (0:1), 37' Аршакян (0:2)
"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 31), Терентьев, Полоз, Кокорин (Капленко, 31), Кузяев, Нобоа, Жирков, Панюков, Каккоев, Скроботов, Плетнёв.
"Вайле": Байза, Давидсен, Луаритсен, Луати, Греве, Мемия, Рамадани, Бранка, Шойп, Мэдсен, Аллан Соуза.
"Краснодар" - "Видеотон" - 0:1
Голы: 23' Стопира (0:1)
"Краснодар": Адамов, Янбаев, Марынович, Татаев, Рамирес, Каборе (Шишкин, 23, Шатов, 46), Жигулёв, Жоаозиньо, Бутенко, Воробьёв, Иван.
"Видеотон": Ковачик, Него (Винисиус, 67), Фиола, Юхаз, Стопира, Хаджич, Паткаи, Николов, Лазович (Ковач, 85), С.Щепович (Варга, 74), М.Щепович.
Предупреждения: нет- Хаджич, 49.
"Ростов" - "Олимпия" Любляна - 3:3
Голы: 6' Исса (1:0), 29' Чанаджия (2:0), 49' Калачёв (2:1), 67' Исса (3:1), 77' Паршивлюк (3:2), 86' Скопинцев (3:3)
"Ростов" (1-й тайм): Песьяков, Калачев, Плиев (игрок на просмотре), Сигурдссон, Макеев, Скопинцев, Майер, Чуперка (игрок на просмотре, 35), Могилевец, Шомуродов, Дядюн.
"Ростов" (2-й тайм): Абаев, Калачев, Плиев (игрок на просмотре) (Вилюш, 82), Ингасон, Макеев, Скопинцев, Майер (Гацкан, 68), игрок на просмотре (Ионов, 60), Паршивлюк, Шомуродов, Дядюн (Сигурдасон, 60).
Товарищеский матч
"Зенит" - "Вайле" - 0:2
Голы: 7' Аллан Соуза (0:1), 37' Аршакян (0:2)
"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 31), Терентьев, Полоз, Кокорин (Капленко, 31), Кузяев, Нобоа, Жирков, Панюков, Каккоев, Скроботов, Плетнёв.
"Вайле": Байза, Давидсен, Луаритсен, Луати, Греве, Мемия, Рамадани, Бранка, Шойп, Мэдсен, Аллан Соуза.
"Краснодар" - "Видеотон" - 0:1
Голы: 23' Стопира (0:1)
"Краснодар": Адамов, Янбаев, Марынович, Татаев, Рамирес, Каборе (Шишкин, 23, Шатов, 46), Жигулёв, Жоаозиньо, Бутенко, Воробьёв, Иван.
"Видеотон": Ковачик, Него (Винисиус, 67), Фиола, Юхаз, Стопира, Хаджич, Паткаи, Николов, Лазович (Ковач, 85), С.Щепович (Варга, 74), М.Щепович.
Предупреждения: нет- Хаджич, 49.
"Ростов" - "Олимпия" Любляна - 3:3
Голы: 6' Исса (1:0), 29' Чанаджия (2:0), 49' Калачёв (2:1), 67' Исса (3:1), 77' Паршивлюк (3:2), 86' Скопинцев (3:3)
"Ростов" (1-й тайм): Песьяков, Калачев, Плиев (игрок на просмотре), Сигурдссон, Макеев, Скопинцев, Майер, Чуперка (игрок на просмотре, 35), Могилевец, Шомуродов, Дядюн.
"Ростов" (2-й тайм): Абаев, Калачев, Плиев (игрок на просмотре) (Вилюш, 82), Ингасон, Макеев, Скопинцев, Майер (Гацкан, 68), игрок на просмотре (Ионов, 60), Паршивлюк, Шомуродов, Дядюн (Сигурдасон, 60).
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