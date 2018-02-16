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На стадионе "Рубина" прошли учения спасателей, медиков и полицейских

На казанском стадионе ЧМ-2018 состоялись совместные учения сотрудников МЧС, полиции и скорой помощи, сообщает welcome2018.com.

В них приняли участие более 500 человек личного состава и 50 единиц техники.

По легенде учений, в чаше 45-ти тысячного стадиона произошло обрушение части конструкций. Из-под обломков спасателям нужно было извлечь 35 пострадавших зрителей и тела пятерых погибших. В конце маневров пожарные потушили огонь в одном из подсобных помещений стадиона.

После окончания мероприятий премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин проинспектировал готовность межведомственного подвижного пункта управления. Учения признали успешными.
Теги: Рубин
Вчера, 23:06
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