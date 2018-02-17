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Эльмир Набиуллин: Бердыев напоследок пожелал удачи, сказал, что будет следить за нами

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин поделился впечатлениями от первой тренировки в питерской команде.

"Тренировка была интенсивной, получили хорошую нагрузку. Хорошо, что обошлось без травм. С Манчини мы только поприветствовали друг друга, но разговор провести не удалось. Познакомились с ребятами, все хорошо. Смотрел ли я матч с "Селтиком"? Да, в ресторане в компании с Вячеславом Малафеевым. Обидное поражение. Ответный матч будет хороший. Хорошо, когда мы уже знаем многих игроков в команде, так проще адаптироваться. Со всеми найдем общий язык. Что сказал напоследок Бердыев? Пожелал удачи, сказал, что будет следить за нами", - цитирует Набиуллина официальный сайт клуба.
Теги: Набиуллин Бердыев Зенит Рубин
Вчера, 23:21
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