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Джано Ананидзе, Тигиев, Тимофеев и Джикия не полетят со "Спартаком" в Бильбао

"Спартак" сообщил, что сразу четыре футболиста не полетят с командой в Бильба на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика".

Полузащитники красно-белых Джано Ананидзе и Артем Тимофеев занимались частично в общей группе, защитники Георгий Тигиев и Георгий Джикия работали по индивидуальной программе в тренажерном зале. Эти футболисты не полетят с командой в Бильбао, Сочи и Самару, и продолжат тренировки в Испании.

ФК "Спартак"
Теги: Ананидзе Тигиев Джикия Тимофеев
Вчера, 22:08
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