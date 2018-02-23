"Спартак" прибыл в Сочи

Чартер "Спартака" совершил посадку в аэропорту Адлер.Столичная команда прибыла в Сочи, совершив пятичасовой перелет из Бильбао. Из аэропорта красно-белые отправились на автобусе в "Свиссотель Камелия Сочи", где будет базироваться до 27 февраля. Уже завтра команда начнет подготовку к матчу 1/4 финала Олимп — Кубка России против "Крыльев Советов".Напомним, что он состоится в Самаре 28 февраля. Впрочем, можно сказать, что к этой игре спартаковцы начали готовиться еще накануне. После финального свистка в поединке с "Атлетиком", когда в Москве была уже глубокая ночь, те футболисты, которые не приняли участия в игре, провели на газоне стадиона "Сан Мамес" интенсивную тренировку.