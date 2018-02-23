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"Спартак" прибыл в Сочи

Чартер "Спартака" совершил посадку в аэропорту Адлер.

Столичная команда прибыла в Сочи, совершив пятичасовой перелет из Бильбао. Из аэропорта красно-белые отправились на автобусе в "Свиссотель Камелия Сочи", где будет базироваться до 27 февраля. Уже завтра команда начнет подготовку к матчу 1/4 финала Олимп — Кубка России против "Крыльев Советов".

Напомним, что он состоится в Самаре 28 февраля. Впрочем, можно сказать, что к этой игре спартаковцы начали готовиться еще накануне. После финального свистка в поединке с "Атлетиком", когда в Москве была уже глубокая ночь, те футболисты, которые не приняли участия в игре, провели на газоне стадиона "Сан Мамес" интенсивную тренировку.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Вчера, 22:17
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(1)
№3 Написал: grisha (Вчера, 23:12) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: raddarv
ы сам то понял что написал?

Отсоси от очередного имама - покушаешь его сперму, поймёшь, что, кроме отсосиновика , тебе России ловить нечего
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: raddarv (Вчера, 22:51) #
  • 0
  •  (2)

grisha,
Ты сам то понял что написал? Бред какой-то. Обкурился похоже в честь праздника
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Вчера, 22:33) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Как смешно
Я сегодня выбыл из Сочи, но ничего не дал сидящим у забора
А они прибыли в мой город просить у забора, когда я улетел в свой Великий город

ВОТ
КОРЕНЬ !!!"
Срите там, где можно, а просите там, где вам подадут

НЕ НАДО ЛЕТАТЬ ЗА НАМИ - УНИЧТОЖЬТЕ СВОИХ БАНДИТОВ ИМАМОВ
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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