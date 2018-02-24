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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Милан" готов отпустить Андре Силву в другой клуб
Контракт Игоря Коновалова с "Рубином" рассчитан на 5 лет
Срок соглашения казанского "Рубина" с полузащитником молодежной сборной России Игорем Коноваловым составит 5 лет, сообщает "Спорт-Экспресс".
О подписании контракта с игроком "Рубин" объявил в последний день зимнего трансферного окна. Коновалов является воспитанником московского "Спартака". В текущем сезоне он провел 23 матча в составе "Кубани" в чемпионате ФНЛ, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
О подписании контракта с игроком "Рубин" объявил в последний день зимнего трансферного окна. Коновалов является воспитанником московского "Спартака". В текущем сезоне он провел 23 матча в составе "Кубани" в чемпионате ФНЛ, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
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