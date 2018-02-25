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Джефферсон Фарфан может сыграть в дерби со "Спартаком"

Футболисты "Локомотива" после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" получили выходной.

Сегодня команда отправилась в Турцию, где пробудет до 28 февраля. На мини-сбор тренерский штаб вызвал 24 игрока основного состава.

В этом списке - Джефферсон Фарфан, заменённый в матче с "Ниццей" из-за возникших болезненных ощущений. Как сообщает медицинский штаб команды, у Джефферсона имеются определённые проблемы с сухожильно-мышечным комплексом левого бедра. После выполнения МРТ медицинский штаб начал активное лечение, результаты которого можно будет оценить ориентировочно через пять дней.

ФК "Локомотив"
Теги: Фарфан Локомотив Спартак
Сегодня, 12:22
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