Джефферсон Фарфан может сыграть в дерби со "Спартаком"

Футболисты "Локомотива" после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" получили выходной.Сегодня команда отправилась в Турцию, где пробудет до 28 февраля. На мини-сбор тренерский штаб вызвал 24 игрока основного состава.В этом списке - Джефферсон Фарфан, заменённый в матче с "Ниццей" из-за возникших болезненных ощущений. Как сообщает медицинский штаб команды, у Джефферсона имеются определённые проблемы с сухожильно-мышечным комплексом левого бедра. После выполнения МРТ медицинский штаб начал активное лечение, результаты которого можно будет оценить ориентировочно через пять дней.