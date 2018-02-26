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Александр Самедов: был поражен, что сборная России исполнила гимн после победы в финале Олимпиады

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что болел за сборную России по хоккею на Олимпиаде-2018.

"За олимпийским хоккейным турниром следил с самого начала, удалось посмотреть практически все матчи, но вот финал в прямом эфире, увы, не видел. Очень рад за ребят, которые показали свои лучшие бойцовские качества и выиграли этот невероятный турнир.

Олимпиада – особенное соревнование для каждого спортсмена, не важно в каких составах и под каким флагом она проходит. Конечно, когда я только начинал осмысленно следить за хоккеем и в последующие годы в турнире принимали участие сильнейшие хоккеисты, но это не сделало нынешний турнир слабее.

Финальный матч для ребят получился достаточно напряженным, но они играли до конца и смогли переломить тяжелую ситуацию. Был поражен тем, как команда исполнила гимн после финальной сирены. Было видно, что это шло от души, а скрыть такой порыв на эмоциях просто невозможно", – передает слова Самедова "Sport24".
Теги: Самедов
Сегодня, 12:20
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(6)
№4 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 14:43) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
так в хоккей играют настоящие мужчины!
Регистрация: 1.02.2015 [жалоба]
№3 Написал: ww Белгород (Сегодня, 14:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы! Равняйтесь на них!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: casabl (Сегодня, 12:46) #
  • +5
  •  (7)

А повторить то, что сделали хоккеисты - слабо?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 12:42) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Парни просто красавцы!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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