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Врач "Спартака": полтора часа дышать холодным воздухом – прямой путь к пневмонии

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал об опасностях игры в футбол на морозе.

Завтра в заснеженной Самаре, где столбик термометра сегодня вечером зафиксировал температуру -18°C, запланировано проведение матча 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Начало матча - в 17:30 по московскому времени.

"Полтора или два часа дышать холодным воздухом – прямой путь к пневмонии. Поэтому, конечно, очень тревожно в этой ситуации. Понятно, что в соответствии с регламентом решение будет приниматься за час до игры. В любом случае будет похолодание еще дальнейшее. Это все нас очень беспокоит, и здесь спортивный результат отходит на второй план. Для нас самое главное – здоровье футболистов.

"Спартак" прилетел из Сочи, где плюсовая температура? Мы принимаем все меры, возможные и невозможные, чтобы этот фактор не повлиял, хотя хорошего, повторюсь, в этом мало", - цитирует Вартапетова Sport24.ru/
Теги: Спартак Крылья Советов
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