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Тестовый матч "Рубин" - "Уфа" пройдёт 6 или 7 мая

Министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал об изменениях в календаре чемпионата России казанского "Рубина" из-за подготовки к чемпионату мира.

"Сейчас проходит седьмой, финальный, визит инспекции ФИФА. Все мы ждём лета 2018-го года и футбольного турнира, который в том числе пройдёт и на "Казань Арене". Нас ждут шесть матчей. Нам в очередной раз повезло с жеребьёвкой, приедут одни из грандов футбола. Сборные Японии, Австралии и Колумбии выбрали Казань в качестве мест своего базирование на время турнира. Нам это очень приятно. В мае мы планируем проведение тестового матча, как мы это делали до Кубка конфедераций. Матч чемпионата России "Рубина" с "Уфой" станет таковым. Сейчас мы определяемся по дате. Это будет либо шестое, либо седьмое мая. Все системы пройдут проверку. Да, больших вопросов от ФИФА к Казани нет, но мы не расслабляемся. Мы имеем опыт проведения футбольных турниров, поэтому мы подходим к чемпионату мира во всеоружии", – цитирует Леонова "БИЗНЕС Online".
Теги: Рубин Уфа
Вчера, 22:33
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