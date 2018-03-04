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Александр Мейтин: стараемся решить вопрос о перфомансе болельщиков "Спартака" до начала матча

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что лига рассматривает запрет перфоманса болельщиков "Спартака" перед матчем 21-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Ранее объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" в Твиттере сообщило, что президент железнодорожников Илья Геркус запретил фанатам организовать перфоманс.

"Прямо сейчас занимаемся решением вопроса со спартаковским перформансом. Стараемся решить вопрос до начала матча", - цитирует Мейтина "Спорт-Экспресс".
Теги: Мейтин Спартак Локомотив
Сегодня, 13:50
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:01) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Забудьте.
И наш перформанс в матче первого круга не был хорош и ваш наверняка не лучше.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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