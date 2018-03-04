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Горан Чаушич: не комментирую ситуацию с голом. Сами знаете, какие ситуации бывают в Грозном

Полузащитник "Арсенала" Горан Чаушич не стал комментировать спорный момент в концовке матча 21-го тура чемпионата России с "Ахматом", который предшествовал единственному голу (1:0). Кроме того, Чаушич заявил, что погодные условия были тяжелыми.

– Какие впечатления от такой чудесной концовки?

– Была очень тяжелая игра, заснеженное поле. В первом тайме у меня был прекрасный момент, когда я мог забить, но не забил. Хорошо, что получилось на последних минутах.

– О моменте в первом тайме. Чего тогда не хватило, чтобы забить?

– Мне казалось, что я хорошо контролировал мяч, но поле было тяжелым. Наверное, немного не хватило концентрации. Да, нужно было ударить лучше, тогда бы забил.

– Гол в концовке вызвал много споров, даже возникла небольшая драка. Игроки "Ахмата" говорят, что надо было оставить мяч, не играть. Что думаете по этому поводу?

– У меня нет комментариев по этому поводу. Вы сами знаете, какие ситуации бывают, когда вы играете в Грозном, - цитирует Чаушича "СЭ"
Теги: Чаушич Арсенал Тула Ахмат
Вчера, 23:00
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3
(1)
№3 Написал: american boy (Вчера, 23:10) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: ЗАУР
american boy,
он то не причем!!! а вот комбаров ган...н !!!!!!

Пускай все извиняются, а комбарова на кирпичный завод, что б не повадно было
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: ЗАУР СПБ (Вчера, 23:07) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак» Нч
american boy,
он то не причем!!! а вот комбаров ган...н !!!!!!
Регистрация: 13.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: american boy (Вчера, 23:02) #
  • +3
  •  (5)

Да извинись ты уже
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
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