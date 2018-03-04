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"Матч ТВ" выпустил пресс-релиз об успешности трансляции матча "Локомотив" - "Спартак"

Пресс-служба "Матч ТВ" отметила, что на цифровых платформах холдинга матч посмотрело более полумиллиона человек, а более 15 тысяч нелегальных трансляций были заблокированы.

- 4 марта прошел центральный матч 21-го тура РФПЛ между московскими командами «Локомотив» и «Спартак». На цифровых ресурсах «ГПМ Матч» встречу посмотрели более полумиллиона болельщиков.

«ГПМ Матч» организовал бесплатную трансляцию игры для всех болельщиков на своих ресурсах matchtv.ru и sportbox.ru. За матчем московских клубов на цифровых следило более 500 тысяч человек. Кроме того, более 200 тысяч подписчиков телеканала «Наш Футбол» смотрели матч в HD качестве.

«ГПМ Матч» сделал все возможное, чтобы болельщики смогли насладиться игрой команд на легальных ресурсах и получить доступ к спортивной трансляции в высоком качестве и дополнительной информацией о матче и командах.

За время трансляции матча между «Локомотив» и «Спартак» службами оперативного реагирования «ГПМ Матч» была прекращена трансляция более 15 тысяч нелегальных стримов, - говорится на сайте «Матч ТВ», который не показал дерби в федеральном эфире.

Напомним, ранее «Матч ТВ» заявлял о готовности предоставить трансляцию на своём сайте бесплатно после заполнения анкеты. Однако в перерыве открыл трансляцию для всех, объяснив это техническими проблемами с рассылкой кодов, а позже удалив твит о проблемах. Пользователи жаловались на срыв трансляции, причём и те зрители, которые заплатили за просмотр деньги.
Теги: Матч ТВ Локомотив Спартак
Вчера, 23:40
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(4)
№15 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:28) #
  • 0
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Болеет за:
«МЮ»
Хорошо что есть Ace Atream с качеством 60 fps,а не ваши подачки в говнокачестве
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№14 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 02:15) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Aurum

Тупорылый, читай не только свои комменты. Тебе сказано - нет технической возможности в районе принять - Наш футбол и прочее. Дома, на базе-пожалуйста. Ты ещё сюда про мировой кризис статейку воткни, болезный.. Тяжёлый человек...

Зачем с дрезинскими вступать в дискуссию? Бесполезная трата времени.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№13 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 01:16) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: Lokoflesh
Цитата: Aurum
Иди на ][уй, философ, зеню с амкаром показали вчера, сегодня- хер, ни одной игры!

За базаром следи, истерик.
Показывали три матча из тура. Не хочешь или не можешь платить, это твои проблемы.

Тупорылый, читай не только свои комменты. Тебе сказано - нет технической возможности в районе принять - Наш футбол и прочее. Дома, на базе-пожалуйста. Ты ещё сюда про мировой кризис статейку воткни, болезный.. Тяжёлый человек...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№12 Написал: anonymous (Сегодня, 01:07) #
  • +2
  •  (2)

я тоже заплатил, теперь не буду, по сопке качественей и бесплатно, но мяча также не видно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:07) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Aurum
Иди на ][уй, философ, зеню с амкаром показали вчера, сегодня- хер, ни одной игры!

За базаром следи, истерик.
Показывали три матча из тура. Не хочешь или не можешь платить, это твои проблемы.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 01:03) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Lokoflesh
Бесплатную трансляцию сразу в топку.
Те, кто принципиально не хотят платить за премиальные каналы, ну пусть не смотрят.
Матч показывает несколько матчей из тура, так поди во всех странах делается.
Мы возмущаемся, что клубы мало зарабатывают на трансляции, а какой им смысл пускать почти все матчи по бесплатному каналу и при этом брать деньги с бесплатного.
Скоро МРОТ привяжут к минимальному прожиточному уровню, кто уж совсем бедный, конечно не смотрит футбол, а остальные смогут купить подписку у своего интернет-провайдера.

Иди на ][уй, философ, зеню с амкаром показали вчера, сегодня- хер, ни одной игры! Матч тура, еб.и его в качель. Выводы? У меня дома все подключено, что мне нужно, в районе, пардон нет, кроме ху.й тв, деньги ни причём...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 00:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
А судя по всем форумам ссылки не отправляли никому. Кто же эти 500 тыс избранных?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№8 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 00:49) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
nи3дежь!!!
Ни кода ни ссылки до сих пор на почту не получил
Спасибо есть сопки..)
Ублюдочный канал!
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
это пи3дец


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:27) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Маловато как-то для центрального матча тура.
Ну и проблемы подобного уровня у телеканала, в который вливают гигантские средства и существующего далеко не один месяц вызывают смех joy

500 000 телезрителей в стране, где футбол является самым популярным видом спорта с населением в 140 млн. человек... Всего лишь 11 стадионов Спартака +5000 по всей стране...

Успешность трансляции на уровне днища, больше нечего сказать.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: Apant1 (Сегодня, 00:25) #
  • +5
  •  (5)

Что они пишут про хорошее качество?, там прямо на плеере было написано что качество низкое, а за хорошее качество предлагали заплатить. Качество было отвратительное, лица из трёх квадратов состояли, мяч вообще не видно, ушёл смотреть на сопку и бесплатно и качественно)))
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:12) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Бесплатную трансляцию сразу в топку.
Те, кто принципиально не хотят платить за премиальные каналы, ну пусть не смотрят.
Матч показывает несколько матчей из тура, так поди во всех странах делается.
Мы возмущаемся, что клубы мало зарабатывают на трансляции, а какой им смысл пускать почти все матчи по бесплатному каналу и при этом брать деньги с бесплатного.
Скоро МРОТ привяжут к минимальному прожиточному уровню, кто уж совсем бедный, конечно не смотрит футбол, а остальные смогут купить подписку у своего интернет-провайдера.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 23:59) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
качество картинки так и самой трансляции было отвратительное .а это резалюция просто фикция
Регистрация: 18.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: imaginary (Вчера, 23:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
код пришёл с опоздание в 40 минут
картинка такого качества, что мяча вообще не было видно ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Loko_ NN (Вчера, 23:43) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Эта та самая бесплатная трансляция, в которой почти никому не пришел код на почту? Со ссылкой на бесплатную трансляцию.. Идиоты.


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
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