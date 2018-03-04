"Матч ТВ" выпустил пресс-релиз об успешности трансляции матча "Локомотив" - "Спартак"

Пресс-служба "Матч ТВ" отметила, что на цифровых платформах холдинга матч посмотрело более полумиллиона человек, а более 15 тысяч нелегальных трансляций были заблокированы.- 4 марта прошел центральный матч 21-го тура РФПЛ между московскими командами «Локомотив» и «Спартак». На цифровых ресурсах «ГПМ Матч» встречу посмотрели более полумиллиона болельщиков.«ГПМ Матч» организовал бесплатную трансляцию игры для всех болельщиков на своих ресурсах matchtv.ru и sportbox.ru. За матчем московских клубов на цифровых следило более 500 тысяч человек. Кроме того, более 200 тысяч подписчиков телеканала «Наш Футбол» смотрели матч в HD качестве.«ГПМ Матч» сделал все возможное, чтобы болельщики смогли насладиться игрой команд на легальных ресурсах и получить доступ к спортивной трансляции в высоком качестве и дополнительной информацией о матче и командах.За время трансляции матча между «Локомотив» и «Спартак» службами оперативного реагирования «ГПМ Матч» была прекращена трансляция более 15 тысяч нелегальных стримов, - говорится на сайте «Матч ТВ», который не показал дерби в федеральном эфире.Напомним, ранее «Матч ТВ» заявлял о готовности предоставить трансляцию на своём сайте бесплатно после заполнения анкеты. Однако в перерыве открыл трансляцию для всех, объяснив это техническими проблемами с рассылкой кодов, а позже удалив твит о проблемах. Пользователи жаловались на срыв трансляции, причём и те зрители, которые заплатили за просмотр деньги.