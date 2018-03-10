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Гаджи Гаджиев: шансы "Локомотива" на победу в этом сезоне высоки

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев считает, что в борьбе за чемпионство "Локомотиву" необходимо избежать грубых ошибок при подготовке к оставшимся матчам.

"Эта команда очень хорошо готова по многим компонентам, я бы сравнил нынешний "Локомотив" с хорошо слаженным ансамблем. Однако отмечу, что явного превосходства "Локо" над "Спартаком" я не заметил. Команды равны, просто подопечные Сёмина были лучше готовы к конкретной игре. Да и в целом железнодорожники сейчас — коллектив управляемый. В этом огромная заслуга тренерского штаба. Сомневаться в том, что Юрий Павлович не позволит футболистам потерять концентрацию, не стоит. Для "Локомотива" и его главного тренера сейчас самое важное не допустить грубых ошибок при подготовке к играм. Но опыт и квалификация Сёмина сводит вероятность этого к минимуму. Однако есть и другие факторы: травмы, судейские ошибки, состояние каждого игрока. Есть ли у других команд ещё есть шансы обогнать «Локомотив»? Футбол — командная игра. Если бы мы с вами обсуждали шахматы, и один их соперников лидировал с таким большим заделом, судьба его чемпионства была бы уже решена. В футболе же исход всего чемпионата может решить банальный рикошет. Поэтому скажу так: шансы «Локомотива» на победу в этом сезоне высоки, но они есть и у других команд", — цитирует Гаджиева RT.
Теги: Гаджиев Локомотив
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