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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: с Адриано все в порядке, Селихов просто наступил ему на ногу
Во время двухстронки на тренировке "Спартака" перед матчем со "СКА-Хабаровск" Луис Адриано получил повреждение в результате столкновения с голкипером Александром Селиховым. Бразильцу была оказана медицинская помощь.
На пресс-конференции Массимо Каррера сообщил, что с форвардом все хорошо.
"Ничего серьезного, просто Селихов наступил ему на ногу", - цитирует Карреру Sport24.ru.
На пресс-конференции Массимо Каррера сообщил, что с форвардом все хорошо.
"Ничего серьезного, просто Селихов наступил ему на ногу", - цитирует Карреру Sport24.ru.
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