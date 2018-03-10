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Массимо Каррера: с Адриано все в порядке, Селихов просто наступил ему на ногу

Во время двухстронки на тренировке "Спартака" перед матчем со "СКА-Хабаровск" Луис Адриано получил повреждение в результате столкновения с голкипером Александром Селиховым. Бразильцу была оказана медицинская помощь.

На пресс-конференции Массимо Каррера сообщил, что с форвардом все хорошо.

"Ничего серьезного, просто Селихов наступил ему на ногу", - цитирует Карреру Sport24.ru.
Теги: Каррера Адриано Селихов
Сегодня, 18:16
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№1 Написал: romazab Москва (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всем здоровья, удачи и положительного результата. Соберитесь мужики и максимум очков надо брать.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
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